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Осень и весна — время пауков: как избежать их нашествия в доме

2:40
Недвижимость

Если в вашем доме вдруг появилось несколько пауков, стоит задуматься: это просто совпадение или сигнал о состоянии жилища? Эти существа не появляются без причины — они выбирают оптимальные условия для жизни, а значит, их присутствие может многое рассказать о вашем доме.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Почему в доме заводятся пауки?

Ищут укрытие — чаще всего пауки появляются весной и осенью, спасаясь от холода, дождей или жары.
Привлекает влажность — если в помещении повышенная влажность или плохая вентиляция, пауки находят в нём идеальное место для жизни.
Есть пища — пауки охотятся на мух, комаров, моль и других мелких насекомых. Если в доме завелись пауки, значит, у них есть чем питаться.

Чем пауки могут быть полезны?

Хотя многим неприятно видеть пауков в доме, они естественные защитники от вредных насекомых. Их добычей становятся:
Комары — переносчики инфекций.
Тараканы — неприятные и трудно выводимые соседи.
Моль и другие вредители — пауки сокращают их численность, защищая одежду и продукты.

Если паук сплёл паутину, скорее всего, он делает это в месте скопления насекомых. Так что его присутствие может спасти вас от более серьёзных проблем.

Как уменьшить количество пауков в доме?

Если вы хотите избежать появления пауков, нужно устранить причины их появления:
Регулярная уборка — особенно в углах, под мебелью, на чердаках и ванных комнатах.
Контроль влажности - проветривайте помещения, используйте осушители воздуха.
Чистота вокруг источников света - свет привлекает мух и комаров, а за ними приходят пауки.
Профессиональная борьба с насекомыми - если пауков слишком много, возможно, у вас скрытая проблема с вредителями.

Почему не стоит убивать пауков?

Пауки не нападают на людей и не разносят болезни. Более того, они помогают сокращать популяцию опасных насекомых. Если вам не нравится их присутствие, лучше поймать паука в банку и выпустить на улицу, а не уничтожать его.

Если в доме появились пауки, это может говорить о наличии других насекомых или проблемах с влажностью. Вместо того чтобы паниковать, лучше разобраться в причинах их появления и предпринять простые меры профилактики. А если паук уже поселился у вас — дайте ему шанс очистить дом от настоящих вредителей!

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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