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Какую одежду следует стирать наизнанку и почему это важно: эксперты назвали преимущества

1:50
Недвижимость

Белье может быстро накапливаться, и управление этим процессом может казаться сложной задачей. Однако стирка вещей наизнанку представляет собой простой ход, который сделает ваш день стирки намного более удобным. В этом методе есть множество положительных моментов, но существуют и некоторые недостатки. Некоторые эксперты по уходу за одеждой делятся своими мнениями о том, когда стоит (и когда не стоит) использовать этот способ.

Стиральная машина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Стиральная машина

Выворачивание одежды наизнанку перед стиркой способствует защите ее цвета от выцветания. Это особенно важно для таких предметов, как джинсы, поскольку внутренняя сторона может предотвратить повреждение более деликатных тканей из-за трения о пуговицы, молнии и другие жесткие детали.

Хотя полностью избежать выцветания невозможно, выворачивание одежды наизнанку помогает замедлить этот процесс. Таким образом, ваши любимые джинсы или футболки могут прослужить дольше и сохранять свои первоначальные качества.

Следует отметить, что со временем даже самый качественный хлопок подвергается выцветанию и становится мягче. Именно так ваша любимая футболка приобретает тот самый желаемый уровень комфорта, а джинсы становятся идеально сидящими. Однако для тех, кто хочет сохранить цвет своих вещей как можно дольше, стирка наизнанку может помочь замедлить процесс потери яркости.

Если у вас есть одежда ярких или темных оттенков, и вы стремитесь сохранить насыщенность этих цветов, обязательно выворачивайте изделия перед стиркой. Это поможет избежать выцветания и сохранит оригинальные детали, такие как вышивка или принты.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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