Учёные назвали главную опасность грязных бутылок для воды

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Исследование показало, что более 20% многоразовых бутылок для воды содержат колиформные бактерии и остатки фекалий. Чтобы избежать вредных микроорганизмов, важно знать, как правильно очистить свою бутылку.

Фото: commons.wikimedia.org by https://pxhere.com/fr/photo/1144073, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пластиковые бутылки

Как и многие люди, Карл Бенке постоянно носит с собой бутылку с водой, чтобы оставаться гидратированным. Он берет ее с собой в офис, в спортзал и даже возвращается с ней домой, так что без нее не обходится ни на шаг. Однако Карл также является доцентом в области гостиничного и туристического менеджмента в Университете Пердью, и однажды, когда он заметил "биопленку" внутри своей бутылки во время ее чистки, его это насторожило.

Этот вопрос послужил толчком для исследования, которое провел Бенке в сотрудничестве с группой ученых, изучая, как уровень загрязнения многоразовых бутылок зависит от особенностей их использования и методов очистки. Если вы часто употребляете воду из многоразовой бутылки, результаты их исследования могут заставить вас пересмотреть свои привычки обращения с ней.

Если вам не безразлично содержание бактерий в вашей бутылке, следуйте нескольким простым рекомендациям. Во-первых, старайтесь наполнять свои бутылки только водой, так как другие напитки, такие как энергетики или чай, лишь способствуют росту бактерий. Также то, где вы оставляете свою бутылку, имеет значение: не оставляйте ее в теплых местах, например, в закрытом автомобиле, так как тепло ускоряет размножение микробов. По словам Бенке, стоит промывать бутылку после каждого использования и тщательно мыть ее как минимум раз в неделю, лучше всего вручную с использованием специальной щетки. И не забудьте оставить ее в перевернутом положении на сушилке до полного высыхания, не убирайте во влажном состоянии.

Кроме того, избегайте делиться бутылками с другими людьми. Если это всего лишь ваша слюна и вода, большой проблемы нет, но при обмене вы рискуете ввести новые загрязнители.

Уточнения

Пластма́сса (пласти́ческая ма́сса, пластик) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.





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