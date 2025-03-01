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Россияне назвали основные критерии при выборе квартиры

1:19
Недвижимость

Основным критерием для россиян при выборе жилья стала его цена — такого мнения придерживаются 49 процентов опрошенных, как сообщает исследование девелопера ПИК.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

Развита инфраструктура также играет значимую роль, и 40 процентов респондентов уделяют внимание близости к магазинам, школам, детским садам и медицинским учреждениям. Транспортная доступность является важным фактором для 36 процентов опрошенных, в то время как 28 процентов уделяют внимание близости к месту работы или учебы, а также окружающей социальной среде и соседям.

Выбор района для приобретения квартиры в 58 процентах случаев осуществляется совместно с партнёром. При этом 14 процентов россиян готовы полностью доверить своему партнеру окончательное решение о жилье, а 41 процент в силу отношений готов пожертвовать своими предпочтениями ради выбора партнера, передают "Известия".

Почти половина опрошенных (49 процентов) смогли выбрать новое место жительства без каких-либо разногласий, 32 процента обсуждали этот вопрос с партнером мирно, тогда как 19 процентов столкнулись с некоторыми спорами.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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