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Ловушка рыночных ставок: как не попасть в ипотечный капкан — советы эксперта

1:20
Недвижимость

В условиях текущих ипотечных ставок и цен на недвижимость крайне важно тщательно подходить к выбору оформления ипотеки. Этот совет дала Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансовой платформы "Банки.ру", в беседе с Life. ru.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Если российский гражданин не попадает под условия каких-либо льготных программ, оформление ипотеки по рыночным ставкам может быть оправданным. Это становится возможным, когда требуется незначительная сумма кредита, или если есть намерение быстро погасить ипотеку.

Также можно рассмотреть этот вариант в случае удачной находки недвижимости, которую впоследствии можно будет рефинансировать. Однако стоит помнить, что шансы на такую возможность могут не появиться в ближайшее время, отметила эксперт.

Она также советует обращать внимание на детали при выборе программы для оформления ипотеки по рыночным ставкам. Так, в разных банках рекламируемая ставка может подразумевать различные условия: в одном финансовом учреждении она может быть доступна без дополнительных требований, а в другом могут потребоваться, например, покупка полиса страхования жизни, внесение единовременного взноса или выполнение других условий.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.
 

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности. 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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