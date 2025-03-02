Россиянам назвали лучшее время для дешёвой аренды жилья

Арендные ставки во многом зависят от сезонных колебаний на рынке. В каком сезоне выгоднее искать жильё, объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.
Аналитики выделяют ноябрь и декабрь как оптимальные месяцы для аренды квартир. Как отмечает Жуков, в период перед новогодними праздниками интерес со стороны потенциальных арендаторов существенно снижается, что, в свою очередь, приводит к падению цен.
В январе и феврале рынок аренды начинает постепенно восстанавливаться после новогоднего затишья, и ставки остаются невысокими. Например, в феврале наблюдается более чем 13-процентный рост числа объявлений о сдаче квартир в городах-миллионниках России по сравнению с январем, передает "Газета.Ru".
Что касается Москвы, то здесь ассортимент жилья за последний месяц увеличился на 8%, тогда как в Санкт-Петербурге этот показатель составил 5%. Кроме того, рынок аренды значительно активизируется в конце лета и начале осени — из-за высокой конкуренции в этот период бюджетные варианты квартир быстро исчезают с рынка.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.