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Россиянам назвали лучшее время для дешёвой аренды жилья

Недвижимость

Арендные ставки во многом зависят от сезонных колебаний на рынке. В каком сезоне выгоднее искать жильё, объяснил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Аналитики выделяют ноябрь и декабрь как оптимальные месяцы для аренды квартир. Как отмечает Жуков, в период перед новогодними праздниками интерес со стороны потенциальных арендаторов существенно снижается, что, в свою очередь, приводит к падению цен.

В январе и феврале рынок аренды начинает постепенно восстанавливаться после новогоднего затишья, и ставки остаются невысокими. Например, в феврале наблюдается более чем 13-процентный рост числа объявлений о сдаче квартир в городах-миллионниках России по сравнению с январем, передает "Газета.Ru".

Что касается Москвы, то здесь ассортимент жилья за последний месяц увеличился на 8%, тогда как в Санкт-Петербурге этот показатель составил 5%. Кроме того, рынок аренды значительно активизируется в конце лета и начале осени — из-за высокой конкуренции в этот период бюджетные варианты квартир быстро исчезают с рынка.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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