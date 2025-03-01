Россиянам назвали способ законно установить камеру видеонаблюдения

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы установить камеру видеонаблюдения на лестничной площадке, необходимо получить согласие, которое должно быть оформлено на собрании жильцов. Об этом сообщила консультант в области жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Павлова.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веб-камера

После того как согласие получено, нужно будет обратиться в управляющую компанию и найти подрядчика, который выполнит установку. Одним из важных аспектов этой процедуры является соблюдение правил пожарной безопасности.

Александр Козлов, член комиссии Мосгордумы по вопросам городского хозяйства и жилищной политики, подчеркивает, что видеокамера в первую очередь предназначена для защиты имущества. Однако важно также учитывать, что установка камеры не должна нарушать право граждан на личную жизнь. Поэтому объектив устройства должен быть направлен только на входную дверь квартиры и пространство сразу за ней.

В настоящее время практически во всех многоквартирных домах установлены камеры, следящие за происходящим во дворе. Эти устройства размещаются снаружи подъездов и в самих дворах. Когда речь идет об оборудовании системы видеонаблюдения на даче, следует учитывать, что камера не должна охватывать соседний участок, передает "Вечерняя Москва".

Уточнения

Видеонаблюде́ние (англ. video surveillance) — наблюдение с помощью видеотехнических средств. Слово видеонаблюдение вошло в русский литературный язык в 90-е годы для обозначения скрытого наблюдения, осуществляемого с помощью видеотехники. Слово теленаблюдение (вошедшее в язык в 70-е годы) предусматривало публичный показ наблюдаемого процесса телезрителям.





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