Смолы и канцерогены: эксперты назвали опасность мебели из ДСП

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мебель, изготовленная из древесно-стружечной плиты (ДСП), может заинтересовать россиян своей низкой ценой. Однако качество продукции у различных производителей может значительно варьироваться — некачественная мебель может представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Фото: Pexels by RDNE Stock project, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Перестановка мебели

По словам химика, недобросовестные производители стараются сократить расходы, выбирая самые дешевые материалы. В их числе могут оказаться некачественные смолы, содержащие повышенное количество формальдегида — канцерогенного вещества, которое может вызывать раздражение слизистых, головные боли, тошноту и другие неприятные состояния, передает "Газета.Ru".

Дорохов также отметил, что длительное воздействие формальдегида может спровоцировать развитие хронических заболеваний, таких как астма и аллергия, а в некоторых случаях — даже привести к раку. При повышении температуры и влажности в помещении уровень выделения формальдегида может увеличиваться. Особенно опасно длительное пребывание рядом с такой мебелью для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Уточнения

ДСП — древесно-стружечная плита, точнее ДСтП — материал, применяемый преимущественно в мебельной промышленности.





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