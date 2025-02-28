Смолы и канцерогены: эксперты назвали опасность мебели из ДСП

Мебель, изготовленная из древесно-стружечной плиты (ДСП), может заинтересовать россиян своей низкой ценой. Однако качество продукции у различных производителей может значительно варьироваться — некачественная мебель может представлять угрозу для здоровья. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
По словам химика, недобросовестные производители стараются сократить расходы, выбирая самые дешевые материалы. В их числе могут оказаться некачественные смолы, содержащие повышенное количество формальдегида — канцерогенного вещества, которое может вызывать раздражение слизистых, головные боли, тошноту и другие неприятные состояния, передает "Газета.Ru".
Дорохов также отметил, что длительное воздействие формальдегида может спровоцировать развитие хронических заболеваний, таких как астма и аллергия, а в некоторых случаях — даже привести к раку. При повышении температуры и влажности в помещении уровень выделения формальдегида может увеличиваться. Особенно опасно длительное пребывание рядом с такой мебелью для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
ДСП — древесно-стружечная плита, точнее ДСтП — материал, применяемый преимущественно в мебельной промышленности.
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