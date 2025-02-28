Как лучше защитить деньги: положить на вклад или купить квартиру

3:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сегодня сложно найти альтернативу размещению свободных средств на банковских вкладах, предлагающих 22% годовых — это средний уровень доходности. Но если рассматривать долгосрочную стратегию увеличения капитала, например, на пятилетний период, ситуация выглядит совсем иначе.

Фото: PxHere by Andrey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стройка

Пять лет назад средняя стоимость квадратного метра в новостройках городов-миллионников составляла 72 тысячи рублей, что позволило бы приобрести однокомнатную квартиру за 2,9 миллиона рублей. Сейчас же на вторичном рынке эта же квартира, исходя из текущей стоимости квадратного метра в 151 тысячу, стоит 6,05 миллиона рублей. Таким образом, чистая прибыль из этой сделки составляет 3,15 миллиона рублей, что превышает первоначальные вложения более чем на 100%, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

А что происходит с валютными активами? В 2020 году за ту же сумму в 2,9 миллиона рублей можно было приобрести долларов на сумму 45 525 (исходя из официального курса ЦБ на 20 февраля — 63,7 рубля за доллар). Если продать их сегодня по курсу 93 рубля за доллар, то мы получим 4,23 миллиона рублей. Это означает, что чистая прибыль составит всего 1,33 миллиона рублей.

Что касается депозитов, ставки по вложениям в 2020 году были ниже 4% годовых, а к 2021-2022 годам поднялись до 6,5%, в 2023-м — до 7,5%, и в феврале прошлого года достигли 15% (по данным Банка России). При условии капитализации процентов за пять лет сумма в 2,9 миллиона рублей возросла бы до 3,6 миллиона рублей, а это означает, что заработок составил бы лишь 600 тысяч. И не забывайте про налог, который составляет около 10% от дохода (введен в 2021 году и применен к доходам по вкладам с 2023 года).

В этой ситуации выделяется жилая недвижимость в Сочи. В феврале средняя стоимость квадратного метра в новостройке достигла 139 тысяч рублей, что делает 40-метровую однокомнатную квартиру актуальной за 5,56 миллиона рублей. А на сегодняшний день средняя цена на вторичном рынке составляет 389 тысяч рублей за квадратный метр. Это значит, что квартиру, купленную пять лет назад, можно продать уже за 15,56 миллиона рублей — почти в три раза дороже.

Тем временем 5,56 миллиона рублей, вложенные в феврале 2020 года в доллары, составили бы 87 300 долларов. Если продать их сегодня, получится 8,12 миллиона рублей. Таким образом, доходность в этом случае примерно в два раза ниже, чем при операции с недвижимостью. Депозит же принес бы 8,22 миллиона рублей, но после уплаты налога (около 200 тысяч) чистая прибыль составит около 8 миллионов рублей, что в конечном итоге дает около 2,5 миллиона рублей "чистыми".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики.



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