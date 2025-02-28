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Читаем этикетку: что скрывают производители бутилированной воды

1:04
Недвижимость

При выборе бутилированной воды важно учитывать её качество, ведь не вся вода одинакова. В супермаркетах представлены различные виды воды: детская, родниковая, минеральная и питьевая, и каждый из них имеет свои особенности.

Бутылка воды
Фото: commons.wikimedia.org by Joctoc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бутылка воды

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучать этикетки и обращать внимание на содержание минералов. Оптимальный баланс кальция, магния, натрия и калия делает воду полезной для организма. Также производитель обязан указывать источник воды.

Особенно осторожно стоит подходить к выбору минеральной воды — некоторые виды содержат слишком много минералов, что при регулярном употреблении может негативно сказаться на здоровье. А вот бутилированная питьевая вода часто не имеет преимуществ перед водопроводной и может быть просто очищенной.

При покупке воды всегда читайте состав, проверяйте источник и ориентируйтесь на оптимальные показатели минералов, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Уточнения

Минера́льная вода — вода, содержащая в своём составе растворённые соли, микроэлементы, а также некоторые биологически активные компоненты.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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