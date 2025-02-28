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Как убрать шерсть домашних животных с ковров: 3 гениальных совета от профессиональных клинеров

1:01
Недвижимость

Домашние животные — радость в доме, но их шерсть может стать настоящей проблемой, особенно если она глубоко въедается в ковры и мебель. Из-за статического электричества и натуральных масел шерсть прилипает к поверхностям, делая уборку сложной даже с мощным пылесосом.

Кошка и ребёнок
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка и ребёнок

Три способа борьбы с шерстью

Регулярный уход за питомцем. Чем чаще вы вычёсываете собаку или кошку, тем меньше шерсти окажется на ковре. Используйте специальные щётки или груминг-пылесосы.

Предварительная уборка. Перед тем как включать пылесос, используйте резиновый веник или скребок для ковров — это поможет собрать основную часть шерсти.

Правильный пылесос. Выбирайте модель с мощным всасыванием, щёточным валиком, HEPA-фильтром и специальными насадками для шерсти.

Если комбинировать эти методы, уборка станет быстрее и эффективнее, а ваш дом — чище, пишет журнал Homes & Gardens.

Уточнения

Пылесо́с — агрегат для уборки пыли и загрязнений с поверхностей посредством всасывания потоком воздуха. Пыль и загрязнения накапливаются в пылесборнике, из которого они должны регулярно удаляться.

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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