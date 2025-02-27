Какая посуда самая безопасная для приготовления пищи? Разбираемся в деталях

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Правильный выбор посуды — важная часть здорового питания. От материалов, из которых изготовлены кастрюли и сковороды, зависит безопасность блюд, их вкус и даже питательная ценность.

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

Все материалы, которые имеют маркировку "пригодны для контакта с пищевыми продуктами", проходят строгие проверки. Однако важно правильно ухаживать за посудой, чтобы она оставалась безопасной. Например, сковороды с антипригарным покрытием раньше могли содержать PFOA — потенциально вредное вещество, но с 2015 года его использование запрещено.

Лучшим выбором остаются кастрюли из нержавеющей стали — они прочные и долговечные. Также хороши керамические, чугунные и терракотовые изделия.

А вот алюминиевые сковороды безопасны только при наличии защитного покрытия, так как контакт алюминия с кислыми продуктами нежелателен, пишет La Cucina Italiana.

Для владельцев индукционных плит подойдут кастрюли с плотным дном и специальной маркировкой. При выборе сковородок стоит отдавать предпочтение тяжелым моделям с толстым металлом — они долговечнее. А если посуда повреждена, с царапинами или облупившимся покрытием, её лучше заменить, чтобы избежать попадания вредных веществ в пищу.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.



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