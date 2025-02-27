Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор мебели для дома — это всегда баланс между комфортом, практичностью и эстетикой. Особенно это касается спального места, когда в квартире мало пространства.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Современная спальня

Диван-кровать долгое время считался универсальным решением, но он не всегда удобен: матрасы в таких моделях часто оказываются слишком тонкими, а механизм трансформации — сложным в использовании. К счастью, существуют альтернативы, которые помогут организовать уютное и функциональное пространство без лишних компромиссов.

Одним из удобных решений является раскладная кровать. В сложенном виде она освобождает место, а при необходимости легко превращается в полноценное спальное место. Это особенно удобно для студий и небольших квартир.

Ещё один вариант — диван с выдвижной кроватью. В течение дня он выполняет функцию обычного дивана, а ночью превращается в просторную и удобную кровать.

Тем, кто хочет максимально сэкономить пространство, подойдут кровати-скамейки. Днем они выглядят как стильный элемент интерьера, а при необходимости раскладываются в полноценное спальное место.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.



Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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