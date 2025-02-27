Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поддержание чистоты и порядка в доме не требует огромных усилий — достаточно нескольких полезных привычек, которые помогут избежать хаоса и сделать пространство более уютным.

Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian Уборка в квартире

Одна из ключевых привычек — убирать вещи сразу после использования. Например, посуда моется или отправляется в посудомоечную машину сразу после еды, а одежда складывается, а не превращается в гору на стуле. Такой подход предотвращает накопление беспорядка, делает пространство визуально чище и избавляет от необходимости разбираться с огромными завалами позже.

Ещё один важный принцип — ежедневный "перезапуск". Достаточно выделять всего 15 минут в день на небольшие задачи: протереть столы, убрать в ванной, пропылесосить или вынести мусор. Это не полноценная генеральная уборка, но именно такие небольшие действия помогают поддерживать чистоту и не доводить дом до состояния хаоса.

Кроме того, эксперты рекомендуют разумно подходить к декору. Изобилие ваз, свечей и фоторамок может сделать пространство перегруженным, поэтому лучше организовать сезонную замену элементов. Например, хранить четыре отдельные коробки с декором для каждого времени года и менять оформление в зависимости от сезона.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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