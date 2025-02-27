Может ли подросток продать свою квартиру? Оказывается, да! Российское законодательство позволяет детям от 14 лет заключать сделки с недвижимостью, но только при соблюдении ряда условий.
По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, дети с 14 до 18 лет могут самостоятельно продавать квартиры, но только с письменного согласия родителей и органов опеки.
До 14 лет все сделки с их имуществом совершают родители или опекуны. Однако, даже после 14 лет, государство тщательно следит за такими сделками, чтобы защитить интересы несовершеннолетних, сообщает "Царьград".
Подростки обладают рядом имущественных прав:
Чтобы предотвратить мошенничество, органы опеки проверяют каждую сделку. Если продажа квартиры ущемляет интересы ребёнка (например, он остаётся без жилья), разрешение может быть не выдано.
Таким образом, право на продажу квартиры с 14 лет — это не полная свобода действий, а строго регулируемая процедура, которая защищает имущественные интересы несовершеннолетних.
Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.