С 14 лет можно продать квартиру? Разбираем, как это работает

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Может ли подросток продать свою квартиру? Оказывается, да! Российское законодательство позволяет детям от 14 лет заключать сделки с недвижимостью, но только при соблюдении ряда условий.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ипотека

Какие права есть у несовершеннолетних собственников?

По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, дети с 14 до 18 лет могут самостоятельно продавать квартиры, но только с письменного согласия родителей и органов опеки.

До 14 лет все сделки с их имуществом совершают родители или опекуны. Однако, даже после 14 лет, государство тщательно следит за такими сделками, чтобы защитить интересы несовершеннолетних, сообщает "Царьград".

Что ещё могут делать дети с 14 лет?

Подростки обладают рядом имущественных прав:

распоряжаться доходами (заработная плата, стипендии, премии);

получать имущество в дар или по наследству;

управлять своей долей в недвижимости (при наличии разрешения опеки).

Какие ограничения накладывает закон?

Чтобы предотвратить мошенничество, органы опеки проверяют каждую сделку. Если продажа квартиры ущемляет интересы ребёнка (например, он остаётся без жилья), разрешение может быть не выдано.

Таким образом, право на продажу квартиры с 14 лет — это не полная свобода действий, а строго регулируемая процедура, которая защищает имущественные интересы несовершеннолетних.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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