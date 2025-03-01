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Шокирующее открытие: ваша кухонная губка грязнее унитаза — вот почему!

2:34
Недвижимость

В большинстве стран мира губка для мытья посуды остаётся популярным инструментом на кухне. Однако недавние исследования показывают, что этот привычный способ может быть не самым гигиеничным.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Губка, смоченная средством для мытья посуды, становится рассадником бактерий уже через 48 часов после первого использования. В ней скапливается столько микроорганизмов, что её можно сравнить с унитазом и даже шваброй, сообщает венгерское издание Kertesrecept.

Европейская академия микробиологии (EAM) в 2001 году провела исследование, которое показало, что губки для мытья посуды занимают третье место среди бытовых загрязнителей после швабр и ёршиков для унитаза. Это подтверждает, что губки действительно являются источником бактерий.

Современные средства для мытья посуды не всегда эффективны против этих микроорганизмов. Исследования показали, что они снижают количество бактерий всего на 15%. Это означает, что даже при использовании моющих средств губки остаются грязными.

Интересно, что бактерии не зависят от материала, из которого сделана губка. Они размножаются в любой среде, но особенно предпочитают кухонную губку.

Кроме того, губки трудно разлагаются в природе. На их полное разложение уходит почти 500 лет. Это создаёт дополнительную проблему для окружающей среды.

Однако это не единственная причина, по которой стоит отказаться от губок. В Финляндии, например, их не используют для мытья посуды. Вместо этого финские домохозяйки предпочитают специальные щётки для посуды, которые называются ASTIAHARJÁ.

Щётки для посуды в Финляндии используются не только дома, но и в общественных местах, таких как рестораны, гостиницы и отели. Они подключаются к раковине или специальному дозатору моющего средства с помощью гибкого шланга. Это позволяет легко и удобно мыть посуду.

Контейнер для хранения щёток обычно изготавливается из стекла, так как бактерии не любят этот материал. Это обеспечивает дополнительную защиту от микроорганизмов.

Переход на щётки для мытья посуды может показаться неудобным, но после некоторого времени вы оцените все преимущества этого метода. Щётки более гигиеничны, эффективны и экологичны.

Уточнения

Губка — мягкий пористый остов некoторых видов морских губок, служащий обычно для мытья, а также подобное изделие из искусственных материалов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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