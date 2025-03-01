Сода и уксус творят чудеса: вот как заставить ваш дом сиять чистотой — раскрыт секрет идеальной уборки

4:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка мечтает о средстве для уборки, которое можно нанести на поверхность, не оставляя царапин и разводов, и которое не содержит вредных химических веществ. Ведь дом становится по-настоящему уютным только тогда, когда в нём царит чистота и порядок.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Уборка в ванной комнате

Мы поделимся с вами несколькими советами по уборке, которые помогут вам быстро и легко справиться с задачей. Вы сможете без труда очистить даже самые загрязнённые участки вашего дома и заставить их сиять чистотой, пишет венгерское издание Kertesrecept.

Плитка

Очистить плитку можно с помощью простого метода: растворите 2-3 столовые ложки нашатырного спирта в литре воды. Смочите губку в этом растворе и протрите поверхность плитки. Оставьте на несколько минут, чтобы средство подействовало, а затем смойте тёплой водой. Плитка будет блестеть как новая.

Ещё один способ очистки плитки — приготовьте раствор из трёх децилитров 10%-ного уксуса и трёх децилитров воды, добавьте чайную ложку соли и подождите, пока она растворится. Протрите плитку этим средством, а для очистки затирки используйте старую зубную щётку. Если плитка сильно загрязнена, можно использовать более густую уксусно-солевую пасту.

Кухонная стойка

Для очистки кухонной стойки без использования химикатов можно использовать разрыхлитель. Посыпьте рабочую поверхность небольшим количеством разрыхлителя и протрите её влажной губкой. Затем тщательно протрите влажной тканью.

Также можно использовать смесь уксуса и воды. Уксус — одно из самых популярных средств для уборки. Он не только дезинфицирует, но и эффективно удаляет известковый налёт. Используйте его в разбавленном виде, чтобы не повредить поверхность.

Лимонный сок — ещё одно отличное средство для уборки. Он придаёт свежий аромат и эффективно удаляет жир. Потрите поверхности половинкой лимона, затем протрите чистой водой.

Пищевая сода — отличное средство для удаления стойких пятен. Смешайте её с водой до образования пасты и вотрите в загрязнённую поверхность. Дайте подействовать, а затем тщательно протрите влажной тканью.

Раковина

Для очистки раковины можно использовать натуральные средства, такие как пищевая сода и уксус. Приготовьте чистящую пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, которую можно нанести на всю поверхность раковины с помощью мягкой щётки. Это особенно эффективно для моек из нержавеющей стали.

После пасты из пищевой соды можно промыть раковину уксусом. Для этого налейте уксус в пульверизатор, тщательно распылите его на раковину и оставьте на несколько минут. Затем промойте поверхность большим количеством тёплой воды.

Подогрейте немного уксуса и посыпьте его небольшим количеством соли, затем окуните в него губку или тряпку и протрите ею загрязнённые поверхности. Даже пятна ржавчины исчезают с него. Оставьте на поверхности на несколько минут, затем смойте тёплой водой.

Ванна и душевая лейка

Для очистки ванны и душевой лейки нагрейте 1 литр уксуса. Когда он закипит, снимите его с огня. Возможно, он начнёт шипеть, это нормальная реакция. Добавьте в эту смесь 2 столовые ложки пищевой соды, затем вымойте ею ванну и поддон для душа. Оставьте на несколько минут на стойких загрязнениях, затем смойте тёплой водой.

Чтобы очистить душевую лейку, вам понадобится полиэтиленовый пакет и уксус. Наполните пакет уксусом и поместите внутрь душевую лейку. Убедитесь, что известковый налёт и загрязнённые детали полностью погружены в уксус, затем завяжите пакет и оставьте на полчаса. Затем снимите пакет и промойте его тёплой водой.

Уточнения

Карбона́т на́трия углеки́слый на́трий, арх. кальцинированная сода Na 2 CO 3 — средняя соль натрия и угольной кислоты.



У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





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