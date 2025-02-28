Освещение в спальне: мягкий свет, как в лучших отелях — создаём уют

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Спальня нуждается в мягком и рассеянном свете, предназначенном для общего освещения в темное время суток.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Какое освещение выбрать для спальни

Обычно в качестве источника используется люстра или потолочный светильник. Локация — геометрический центр комнаты. Его также часто размещают в центре пространства над кроватью.

Как правильно организовать освещение в спальне

Поставьте освещение над кроватью, в последней трети кровати, ближе к ногам. Помните, что спальне понадобится мягкий, приглушенный свет, который позволит расслабиться после тяжелого дня. Выбирайте также закрытые шторы.

Как лучше расположить светильники в спальне

Размещайте их в геометрическом центре комнаты, но желательно не над кроватью. Хотя иногда дизайнеры используют другие способы размещения центрального источника света. Еще один хороший вариант для создания основного света — вращающиеся прожекторы для спальни.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.





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