Замшевой обуви можно вернуть магазинный вид! Вот как легко это сделать

Ухаживать за замшевой обувью несложно, и специальные средства для этого вовсе не обязательны. Замша выглядит привлекательно и пользуется популярностью среди мужчин и женщин, однако требует особого ухода. Если пренебрегать чисткой, внешний вид такой обуви быстро испортится, особенно если носить её ежедневно, ходить в дождь или грязь, а также подвергать воздействию соли и химических реагентов.
Чтобы почистить замшевую обувь:
1. Возьмите специальную щетку для замши (или обычную с длинным ворсом).
2. Удалите накопившуюся грязь и пыль.
3. Промойте ворс водой, можно добавить немного хозяйственного мыла.
4. Вскипятите воду в чайнике или кастрюле.
5. Подержите обувь над паром несколько минут — это безопасно.
6. С помощью зубной щетки поднимайте ворсинки замши.
7. Протрите обувь сухой тканью.
Перед началом чистки обязательно удалите всю пыль и грязь с поверхности замши.
Замша — кожа, выработанная жировым и формальдегидно-жировым способами дубления из шкур оленей (самая высококачественная замша), лосей, шкуры телят (опоек) и коз.
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