Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свобода выбора: как GDS-туры меняют правила игры для туристов и бизнеса
Курская область: ВС РФ освободили Орловку и Погребки
BlackBerry возвращается: Чехлы Clicks с физической клавиатурой теперь и для Android
Пенсия в один клик: На Госуслугах запустили сервис, упрощающий выход на пенсию
Перехвачены переговоры ВСУ: командиры отправляют солдат на верную смерть в ДНР
Орхидея не переносит это удобрение, но многие его используют
Раннее отлучение котят от матери: скрытые опасности и последствия
Из чего делают растворимый кофе? Правда, о которой не говорят производители
Водители придумали хитрые схемы, чтобы штрафы не приходили — как это возможно

Нет балкона - не беда: Эффективные решения для сушки белья в маленькой квартире

Сушим белье дома, как профи: 5 гениальных способов, когда нет балкона
2:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сушка белья в квартире это извечная проблема, особенно актуальная для тех, у кого нет балкона. Развешивать белье над ванной не эстетично и неудобно, а сушилка посреди гостиной портит весь интерьер. Существуют гениальные способы организовать сушку белья дома, даже если у вас совсем нет места на балконе:

Корзина для белья
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Корзина для белья

1. Настенные сушилки-гармошки

Это идеальное решение для небольших ванных комнат или кладовок. В сложенном виде такая сушилка практически незаметна, а в разложенном предоставляет достаточно места для развешивания белья. Главное выбрать модель из нержавеющей стали или с антикоррозийным покрытием, чтобы избежать появления ржавчины.

2. Потолочные сушилки

Этот вариант подойдет для ванной комнаты или кухни с высокими потолками. Потолочная сушилка состоит из нескольких штанг, которые можно опускать и поднимать с помощью специального механизма. Это позволяет удобно развешивать белье и экономит пространство.

3. Вертикальные сушилки

Вертикальные сушилки настоящая находка для маленьких квартир. Они занимают минимум места в ширину, но имеют несколько ярусов для развешивания белья. Такие сушилки легко перемещать из комнаты в комнату, что позволяет сушить белье там, где есть лучшее проветривание.

4. Сушилки для радиаторов

Этот компактный вариант идеально подходит для небольшого количества белья. Сушилка крепится к радиатору отопления и быстро сушит вещи за счет тепла. Важно помнить, что сушить на радиаторе можно только вещи из натуральных тканей.

5. Электрические сушилки

Электрические сушилки это самый современный и эффективный способ сушки белья в квартире без балкона. Они оснащены нагревательным элементом, который обеспечивает быстрое и равномерное высыхание вещей. Некоторые модели имеют дополнительные функции, например, ионизацию воздуха или дезинфекцию белья.

Следуя этим простым советам, вы сможете организовать удобное и незаметное место для сушки белья даже в самой маленькой квартире без балкона.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо:
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса
Еда и рецепты
Этот постный ужин спасёт вас, когда в холодильнике почти пусто — вкусно даже без мяса Аудио 
Новый взгляд на перманентный макияж: тренды, которые стоит попробовать
Красота и стиль
Новый взгляд на перманентный макияж: тренды, которые стоит попробовать Аудио 
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Еда и рецепты
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Последние материалы
Запрещенные вещества нашли в продукции 14 российских производителей
Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов
Одни стареют, а другие выглядят на 30 в 60? Секрет кроется там, где вы не ожидали
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроноводы кошмарят украинскую армию под Суджей
Простой раствор перед цветением — и ваша клубника даст рекордный урожай
Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё
Не прилипают, не рвутся, не горят — рецепт идеальных блинов, который работает
Забудьте о бессоннице: Терапевт раскрыл простые способы наладить сон без лекарств
Такого вы ещё не видели: пёс с лицом человека — ошибка природы или чудо эволюции
Ваш бывший шлёт вам письма счастья? ГИБДД явно не в курсе, что вы расстались с автомобилем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.