Гости бегут из вашей кухни? Узнайте, что их отталкивает — 4 главные причины

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы готовите ужин, зовёте друзей, но они быстро перебираются из кухни в гостиную? Обидно, ведь кухня должна быть сердцем дома, местом для душевных разговоров.

Но если гости её избегают, дело не в еде, а в том, что их там отталкивает. Первая проблема — запахи. Даже если блюдо идеально, остатки вчерашней рыбы или масла могут испортить атмосферу. Вытяжка, регулярное проветривание и стирка текстиля помогают избавиться от нежелательных ароматов.

Ещё один фактор — теснота. Если людям негде встать или сесть, они просто уходят. Уберите лишние предметы с поверхностей, пересмотрите расстановку мебели, добавьте удобные стулья.

Освещение тоже имеет значение. Холодный свет делает кухню похожей на больничную столовую, а тёплый свет от настольной лампы или подсветки создаёт уют.

Чистота — тоже важный нюанс. Крошки на полу, липкие пятна на столе и грязная раковина отталкивают даже самых неприхотливых гостей. Лёгкая уборка перед их приходом творит чудеса.

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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