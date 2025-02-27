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Гости бегут из вашей кухни? Узнайте, что их отталкивает — 4 главные причины

1:10
Недвижимость

Вы готовите ужин, зовёте друзей, но они быстро перебираются из кухни в гостиную? Обидно, ведь кухня должна быть сердцем дома, местом для душевных разговоров.

Но если гости её избегают, дело не в еде, а в том, что их там отталкивает. Первая проблема — запахи. Даже если блюдо идеально, остатки вчерашней рыбы или масла могут испортить атмосферу. Вытяжка, регулярное проветривание и стирка текстиля помогают избавиться от нежелательных ароматов.

Ещё один фактор — теснота. Если людям негде встать или сесть, они просто уходят. Уберите лишние предметы с поверхностей, пересмотрите расстановку мебели, добавьте удобные стулья.

Освещение тоже имеет значение. Холодный свет делает кухню похожей на больничную столовую, а тёплый свет от настольной лампы или подсветки создаёт уют.

Чистота — тоже важный нюанс. Крошки на полу, липкие пятна на столе и грязная раковина отталкивают даже самых неприхотливых гостей. Лёгкая уборка перед их приходом творит чудеса. 

Уточнения

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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