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Холодный пол и жёсткий диван: эти мелочи убивают уют в вашей гостиной

1:23
Недвижимость

Вы выбрали стильный диван, повесили телевизор, но атмосфера в гостиной остаётся какой-то неуютной. Друзья приходят, но расслабиться не могут? Дело вовсе не в них.

Стильная гостиная
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная гостиная

Виноваты мелочи, которые кажутся незаметными, но в итоге разрушают весь замысел. Первая ошибка — расстановка мебели. Диван у стены напротив телевизора превращает гостиную в зрительный зал, а не в место для общения.

Сдвиньте мебель ближе к центру, создайте уютный уголок с креслом и журнальным столиком, чтобы пространство стало живым и располагающим к беседам.

Следующая проблема — ковры. Маленький коврик под огромным диваном выглядит нелепо, а его отсутствие делает комнату холодной. Идеальный вариант — ковёр, на который частично заходит мебель, объединяя зону. Если пол ледяной, это чувствуется даже через носки, и комфорт исчезает.

Не менее важно внимание к текстилю. Диван без подушек и пледа кажется жёстким и бездушным, а дешёвые синтетические ткани только усиливают это ощущение. 

Эти детали кажутся незначительными, но именно они формируют общее впечатление. Попробуйте исправить хотя бы одну — и вы увидите, как гостиная начнёт притягивать не только вас, но и ваших друзей.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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