Вместо дорогой химии: чистим ковёр смесью всего из двух компонентов

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите вернуть ковру свежесть без дорогих средств и специального оборудования? Это вполне реально! Конечно, профессионалы используют мощные аппараты, литры воды и сильные химикаты, но дома можно обойтись подручными средствами.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Чистка ковра

Для сухой чистки понадобится всего два компонента: крахмал и мыльные хлопья. Просто натрите хозяйственное мыло на терке, смешайте с крахмалом в равных пропорциях, распределите по ковру, вотрите мягкой щёткой и оставьте на 30 минут. Затем остаётся только пропылесосить — и ваш ковёр заметно освежится.

Если ковёр шерстяной, мыло лучше не использовать. В таком случае подойдёт разведённый шампунь для шерсти или сухая чистка пищевой содой: рассыпьте, вотрите, дайте впитаться и пропылесосьте.

Этот метод не только очистит покрытие, но и избавит его от неприятных запахов и влаги.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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