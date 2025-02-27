Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Срочный вылет на похороны: как найти дешёвые билеты
Не выбрасывайте старые губки: они помогут вашим растениям!
Бабушкин интерьер снова в тренде — какие вещи из прошлого стоит сохранить
Диабет отступает: инновационная методика дарит надежду миллионам
Секрет идеального освещения: как заставить кухню сиять уютом и теплом
5 незаметных ошибок, которые приводят к слабому урожаю — проверьте себя
Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто
Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде
Побороть бессонницу за 5 минут поможет этот секретный метод

Забудьте о химчистке: как вернуть пуховику первозданный вид в домашних условиях

1:30
Недвижимость

Зимняя одежда требует особого ухода, ведь неправильная стирка может привести к усадке, повреждению тканей и потере теплоизоляционных свойств.

Девушка в зимней куртке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в зимней куртке

После активного использования на улице куртка впитывает пот, жир и химикаты с дорог, поэтому если вы носили её несколько дней подряд, лучше постирать, а не просто повесить в шкаф. Однако частая стирка тоже вредна — со временем изнашиваются волокна, а защитные пропитки теряют эффективность.

При стирке куртки не используйте кондиционер для белья, так как он разрушает структуру тканей и делает их менее эластичными. Обязательно снимайте меховые элементы — искусственный мех стирайте вручную, а натуральный лучше отнести в химчистку. Перед тем как положить куртку в барабан, застегните все молнии и завяжите шнурки, чтобы они не застряли во время стирки. Температура воды не должна превышать 30-40°C, так как более горячая вода может испортить ткань и утеплитель.

Если стираете пуховик, загружайте его отдельно, так как он сильно набирает воду и становится тяжёлым. Лучше использовать специальное средство для пуха, так как обычные порошки разрушают натуральные масла пера. А чтобы пух не сбился в комки, добавьте в барабан несколько теннисных мячей — они помогут равномерно распределить наполнитель как при стирке, так и во время сушки.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду.

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей
Экономика и бизнес
Перемены на рынке труда: открыто 1500 вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей Аудио 
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах
Домашние животные
5 лучших пород собак для людей, живущих в небольших квартирах Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Последние материалы
Болезни больше не страшны: этот раствор защитит огурцы на весь сезон
Как превратить картошку в полноценный ужин? Маленькая хитрость, которая вас удивит
Как спрятать батареи, чтобы интерьер выглядел дорого? 4 стильных варианта
Как лимонная кислота помогает при выращивании домашних цветов?
Картофельное пюре с секретом: так готовили наши бабушки — пальчики оближешь!
Прорыв к победе над лихорадкой денге: ученые создали уникальную вакцину
Вместо кошерного — вегетарианское: как Air France обманула пассажиров, подменив питание на борту
Эти кошки родились в России, но покорили весь мир
Забудьте о химчистке: как вернуть пуховику первозданный вид в домашних условиях
Знак, который покажет, насколько сильно пёс вас любит: проверьте, пока он спит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.