Забудьте о химчистке: как вернуть пуховику первозданный вид в домашних условиях

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимняя одежда требует особого ухода, ведь неправильная стирка может привести к усадке, повреждению тканей и потере теплоизоляционных свойств.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в зимней куртке

После активного использования на улице куртка впитывает пот, жир и химикаты с дорог, поэтому если вы носили её несколько дней подряд, лучше постирать, а не просто повесить в шкаф. Однако частая стирка тоже вредна — со временем изнашиваются волокна, а защитные пропитки теряют эффективность.

При стирке куртки не используйте кондиционер для белья, так как он разрушает структуру тканей и делает их менее эластичными. Обязательно снимайте меховые элементы — искусственный мех стирайте вручную, а натуральный лучше отнести в химчистку. Перед тем как положить куртку в барабан, застегните все молнии и завяжите шнурки, чтобы они не застряли во время стирки. Температура воды не должна превышать 30-40°C, так как более горячая вода может испортить ткань и утеплитель.

Если стираете пуховик, загружайте его отдельно, так как он сильно набирает воду и становится тяжёлым. Лучше использовать специальное средство для пуха, так как обычные порошки разрушают натуральные масла пера. А чтобы пух не сбился в комки, добавьте в барабан несколько теннисных мячей — они помогут равномерно распределить наполнитель как при стирке, так и во время сушки.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся. Иногда противопоставляется пальто как длиннополой зимней и/или демисезонной верхней одежде, а также мужскому пиджаку и женскому жакету, как верхней одежде в холодную погоду.



Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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