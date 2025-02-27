Вместо батарей — компьютеры: найдено гениальное решение для отопления дома

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Скандинавии нашли способ согреваться зимой, не расходуя ископаемое топливо. Вместо традиционного отопления тысячи домов получают тепло… от дата-центров.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ женщина

Рекуперация остаточного тепла стала новой тенденцией в Швеции. Крупные компании, такие как H&M, и Microsoft, начали передавать "отработанное" тепло, образующееся при их работе, в городские системы отопления.

В одном только Стокгольме создана сеть из 20 дата-центров, которые ежегодно снабжают теплом 30 000 домов.

Этот метод выгоден всем: государство поддерживает инициативу налоговыми льготами, компании получают компенсацию, а жители — дешёвое и экологичное отопление.

Швеция планирует покрыть таким способом до 10% домохозяйств, а к 2040 году полностью отказаться от ископаемого топлива в системах отопления.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса.



Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

