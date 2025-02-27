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Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё

1:35
Недвижимость

Рынок недвижимости в начале 2025 года оказался в точке неопределённости. Решения Центрального Банка по ключевой ставке держат покупателей в напряжении, а ипотечные программы не становятся доступнее. При этом весной ЦБ может серьёзно ограничить выдачу кредитов.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Риелтор Константин Барсуков прогнозирует, что цены на новостройки, скорее всего, останутся на текущем уровне, тогда как на вторичное жилье возможен рост на 10% к концу года. Однако, когда именно произойдет этот скачок — весной или ближе к осени — пока не ясно. Главная проблема вторичного рынка в том, что хорошие объекты практически разобраны, а новых предложений мало.

Многие покупатели выжидают, держа деньги на депозитах, но снижение ключевой ставки может запустить цепную реакцию: если ипотека станет доступнее, спрос резко возрастет, а цены поползут вверх.

Однако, по мнению эксперта, Центробанк готовится ограничить ипотечное кредитование, чтобы не допустить резкого скачка цен, пишет Общественная Служба Новостей.

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Барсуков советует тщательно анализировать рынок и не зацикливаться только на первичке или вторичке. Например, даже с выгодной семейной ипотекой не всегда стоит брать новостройку — иногда на вторичном рынке можно найти более интересные варианты. Так что перед покупкой лучше внимательно изучить ситуацию и всё просчитать.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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