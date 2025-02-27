Ипотека под вопросом: эксперт рассказал, когда ждать скачка цен на жильё

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рынок недвижимости в начале 2025 года оказался в точке неопределённости. Решения Центрального Банка по ключевой ставке держат покупателей в напряжении, а ипотечные программы не становятся доступнее. При этом весной ЦБ может серьёзно ограничить выдачу кредитов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Риелтор Константин Барсуков прогнозирует, что цены на новостройки, скорее всего, останутся на текущем уровне, тогда как на вторичное жилье возможен рост на 10% к концу года. Однако, когда именно произойдет этот скачок — весной или ближе к осени — пока не ясно. Главная проблема вторичного рынка в том, что хорошие объекты практически разобраны, а новых предложений мало.

Многие покупатели выжидают, держа деньги на депозитах, но снижение ключевой ставки может запустить цепную реакцию: если ипотека станет доступнее, спрос резко возрастет, а цены поползут вверх.

Однако, по мнению эксперта, Центробанк готовится ограничить ипотечное кредитование, чтобы не допустить резкого скачка цен, пишет Общественная Служба Новостей.

Стоит ли сейчас покупать квартиру?

Барсуков советует тщательно анализировать рынок и не зацикливаться только на первичке или вторичке. Например, даже с выгодной семейной ипотекой не всегда стоит брать новостройку — иногда на вторичном рынке можно найти более интересные варианты. Так что перед покупкой лучше внимательно изучить ситуацию и всё просчитать.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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