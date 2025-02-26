Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

0:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Долгие годы кухонные шкафы были незаменимым элементом интерьера, но теперь их уверенно вытесняют открытые полки.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

Этот тренд набирает популярность благодаря своей функциональности и стильному минималистичному виду. Открытые полки создают ощущение простора, делают кухню светлее и удобнее — больше не нужно открывать дверцы в поисках нужной тарелки или специи.

К тому же они стимулируют поддержание порядка, ведь хаос на виду недопустим. Такой вариант подходит для разных стилей интерьера: от деревенского до индустриального.

А ещё это отличная возможность показать гостям любимую посуду и другие кухонные аксессуары, превратив их в элемент декора.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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