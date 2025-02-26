Долгие годы кухонные шкафы были незаменимым элементом интерьера, но теперь их уверенно вытесняют открытые полки.
Этот тренд набирает популярность благодаря своей функциональности и стильному минималистичному виду. Открытые полки создают ощущение простора, делают кухню светлее и удобнее — больше не нужно открывать дверцы в поисках нужной тарелки или специи.
К тому же они стимулируют поддержание порядка, ведь хаос на виду недопустим. Такой вариант подходит для разных стилей интерьера: от деревенского до индустриального.
А ещё это отличная возможность показать гостям любимую посуду и другие кухонные аксессуары, превратив их в элемент декора.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.