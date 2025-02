Забудьте о соде и уксусе: это средство удалит любые пятна с одежды за секунды

Удаление пятен с одежды — это всегда головная боль. Кто не сталкивался с разлитым кофе, жирными следами от еды или загадочными желтоватыми разводами на вещах, которые долго лежали в шкафу?

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на одежде

Чаще всего мы хватаемся за привычные домашние средства вроде соды и уксуса, но они далеко не всегда справляются. Между тем, существует простое и доступное средство, которое легко удаляет даже самые сложные загрязнения — 70% спирт.

Этот дешёвый и эффективный продукт справляется с жирными пятнами, следами от краски, макияжа, пота и чернил, действуя гораздо быстрее, чем привычные методы. Всё, что нужно, — это нанести спирт на ватный диск или чистую ткань, аккуратно протереть пятно, чтобы оно хорошо пропиталось, оставить на несколько минут для стойких загрязнений, а затем постирать вещь как обычно.

В отличие от агрессивных отбеливателей, спирт не повреждает ткань и не вызывает выцветания, поэтому его можно использовать даже на деликатных материалах, предварительно протестировав на незаметном участке.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Этано́л (эти́ловый спирт, эти́лгидра́т, мети́лкарбино́л, ви́нный спи́рт или алкого́ль, в просторечии — спирт), химическая формула в разных вариантах записи — C 2 H 6 O , {\displaystyle {\ce {C2H6O,}}} или C 2 H 5 OH , {\displaystyle {\ce {C2H5OH,}}} или CH 3 CH 2 OH {\displaystyle {\ce {CH3CH2OH}}} — органическое соединение, относящееся к классу одноатомных первичных спиртов.



