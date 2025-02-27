Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не тратить весь выходной на уборку кухни? Легкие советы
Этот фрукт спасает сосуды круче любых лекарств
Премьерную комедию в марте покажут в Театре на Трубной
Как накачать пресс без изнурительных тренировок: секретные упражнения от профессионала
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки
Вместо 450 тысяч — миллион: россиян ждёт рост выплат на детей
В Великобритании на пляже обнаружили загадочные белые пятна
С 1 сентября можно не платить кредит: кому и при каких условиях это разрешат?
Секреты дизайнеров: как с помощью цвета сделать квартиру уютной

Гости сразу заметят — 5 вещей, которые превращают уютную квартиру в неряшливую

1:54
Недвижимость

Вы думаете, что в вашей квартире идеальная чистота? Возможно, но внимательный гость заметит то, что ускользает от вашего взгляда. Есть детали, которые могут испортить впечатление даже в самой ухоженной квартире.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Какие мелочи выдают неряшливость, даже если в доме прибрано? Проверьте свой дом по этому списку.

1. Грязная входная дверь

Пыль, следы от рук, грязные пятна — всё это моментально бросается в глаза. Даже если внутри идеальный порядок, грязная входная дверь создаёт ощущение запущенности.

2. Зеркала и стеклянные поверхности

Разводы, отпечатки пальцев, пыль — первое, что портит впечатление о доме. Ведь стеклянные поверхности как визитная карточка хозяев: если они грязные, значит, уборка была поверхностной.

3. Губки и тряпки

Кухонные губки и тряпки — скрытые предатели чистоты. Если губка выглядит затёртой, а тряпка лежит на раковине уже неделю, это сразу выдаст пренебрежение к гигиене.

4. Комнатные растения

Засохшие листья, слой пыли, вялые цветы — уставшие растения могут испортить впечатление даже от самого стильного интерьера. А искусственные цветы, покрытые пылью, и вовсе выглядят как музейный экспонат.

5. Жалюзи и рольшторы

Эти элементы интерьера часто остаются без внимания, но накапливают пыль быстрее, чем кажется. Если их не мыть регулярно, то при любом движении воздуха они будут разносить пыль по всей квартире.

Чистота — это не только отсутствие видимого мусора, но и внимание к деталям. Эти мелочи редко замечают хозяева, но они сразу бросаются в глаза гостям. Проверьте свой дом — вдруг кое-что требует срочного внимания?

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя
Садоводство, цветоводство
Рассада не взойдет: самая частая ошибка, которую дачники повторяют из года в год — проверьте себя Аудио 
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Радиоактивный пепел вместо Лондона? Британия моделирует ядерный апокалипсис от Тополя СС-25 Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Последние материалы
Как не тратить весь выходной на уборку кухни? Легкие советы
Премьерную комедию в марте покажут в Театре на Трубной
Вместо 450 тысяч — миллион: россиян ждёт рост выплат на детей
В Великобритании на пляже обнаружили загадочные белые пятна
С 1 сентября можно не платить кредит: кому и при каких условиях это разрешат?
Секреты дизайнеров: как с помощью цвета сделать квартиру уютной
Доверяй, но проверяй: как выбрать АЗС с качественным топливом
Забыли про цвет: как качество яиц зависит от диеты курицы
Куриный помет — золото для огорода? Как превратить отходы в урожай мечты
Возвращение 90-х: обувь для брюк-капри, которую стоит носить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.