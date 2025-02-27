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Неудачи и болезни? Возможно, дело в этих деталях интерьера

2:31
Недвижимость

Интерьер влияет не только на атмосферу в доме, но и на здоровье, настроение и даже удачу его жителей. Эксперт по фэншуй Ольга Николаева назвала предметы декора, которые могут негативно отражаться на жизни хозяев.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Какие картины лучше не вешать на стены, а какие принесут в дом гармонию?

1. Агрессивные сюжеты и мрачные картины

Картины с изображением свирепых животных, сцен насилия, оружия, черепов и других агрессивных мотивов создают тяжёлую энергетику, вызывая чувство тревоги и напряжения.

Как это влияет?

  • Ухудшается настроение
  • Повышается уровень стресса
  • Энергетика дома становится тяжёлой

Лучше выбирать спокойные, позитивные изображения, которые дарят чувство уюта и защищённости.

2. Острые горы и скалы

Рисунки с остроконечными горами и скалами могут принести в дом конфликты и препятствия. Эксперт рекомендует выбирать горы округлой формы, утопающие в зелени, чтобы атмосфера в доме была мягкой и гармоничной.

3. Разрушенные здания, погибшие животные и засохшие растения

Любые изображения разрухи и смерти несут энергию угасания, которая влияет на самочувствие и психологическое состояние жильцов.

Лучше отдать предпочтение картинам с живой природой, цветущими садами и солнечными пейзажами.

4. Фотографии умерших родственников

Эксперт отмечает, что вешать такие снимки на стены не стоит — это может привлекать болезни и тяжёлую энергетику.

Как правильно хранить?

  • Держать в альбоме
  • В дни почитания предков ставить фотографии на стол

5. Бурные водопады и мощные волны

Такие изображения привносят в жизнь неспокойность и хаос. Если хочется добавить водную тематику, лучше выбирать тихие озёра или спокойные реки.

Какие картины принесут в дом удачу?

Эксперт советует вешать изображения людей, на которых хочется равняться, в северо-западном секторе дома — это усиливает энергию успеха и наставничества.

Картины — это не просто украшение, а сильный инструмент, влияющий на энергетику пространства. Выбирая декор для дома, стоит избегать тревожных и мрачных изображений, заменяя их позитивными и умиротворяющими картинами.

Уточнения

Картина в живописи (итал. cartina - тонкая, красивая бумага, от итал. carta - бумага) — произведение изобразительного искусства, "относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения".

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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