Интерьер влияет не только на атмосферу в доме, но и на здоровье, настроение и даже удачу его жителей. Эксперт по фэншуй Ольга Николаева назвала предметы декора, которые могут негативно отражаться на жизни хозяев.
Какие картины лучше не вешать на стены, а какие принесут в дом гармонию?
Картины с изображением свирепых животных, сцен насилия, оружия, черепов и других агрессивных мотивов создают тяжёлую энергетику, вызывая чувство тревоги и напряжения.
Как это влияет?
Лучше выбирать спокойные, позитивные изображения, которые дарят чувство уюта и защищённости.
Рисунки с остроконечными горами и скалами могут принести в дом конфликты и препятствия. Эксперт рекомендует выбирать горы округлой формы, утопающие в зелени, чтобы атмосфера в доме была мягкой и гармоничной.
Любые изображения разрухи и смерти несут энергию угасания, которая влияет на самочувствие и психологическое состояние жильцов.
Лучше отдать предпочтение картинам с живой природой, цветущими садами и солнечными пейзажами.
Эксперт отмечает, что вешать такие снимки на стены не стоит — это может привлекать болезни и тяжёлую энергетику.
Как правильно хранить?
Такие изображения привносят в жизнь неспокойность и хаос. Если хочется добавить водную тематику, лучше выбирать тихие озёра или спокойные реки.
Эксперт советует вешать изображения людей, на которых хочется равняться, в северо-западном секторе дома — это усиливает энергию успеха и наставничества.
Картины — это не просто украшение, а сильный инструмент, влияющий на энергетику пространства. Выбирая декор для дома, стоит избегать тревожных и мрачных изображений, заменяя их позитивными и умиротворяющими картинами.
Картина в живописи (итал. cartina - тонкая, красивая бумага, от итал. carta - бумага) — произведение изобразительного искусства, "относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающее сосредоточенное, длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения".
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.