Кровать в углу — катастрофа для сна и личной жизни: вот что происходит на самом деле

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Интерьер — это не только вопрос стиля, но и влияние на психологическое состояние и даже энергетику пространства. Расположение мебели, дизайн и даже привычки в хранении вещей могут отражаться на жизни человека.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему важно правильно ставить кровать и стоит ли использовать пространство под ней как склад? Давайте разберёмся.

Почему нельзя ставить кровать в угол?

В идеале кровать должна стоять в центре комнаты, но такое расположение возможно только в просторных квартирах. Чаще всего её ставят изголовьем к стене — это создаёт чувство защищённости и уюта.

Но есть расположение, которого стоит избегать — в углу, на стыке двух стен. Это может привести к тому, что один из партнёров почувствует себя загнанным в угол, что негативно скажется на отношениях.

Также не стоит выбирать прикроватные тумбочки, которые выше уровня подушки — психологи отмечают, что это может создавать ощущение давления и дискомфорта.

Что нельзя хранить под кроватью?

В небольших квартирах пространство под кроватью превращается в ещё один шкаф. Туда убирают одежду, чемоданы, постельное бельё и даже вещи, которыми давно не пользуются.

Однако с точки зрения эзотерики и психологии, это не самая удачная идея. Считается, что под кроватью накапливается энергия, которая проходит через человека во время сна.

Какие вещи особенно нежелательно хранить там?

Старые вещи, вызывающие воспоминания (они могут мешать расслаблению и ухудшать качество сна).

Чемоданы и коробки с ненужными вещами (создают ощущение загромождения, даже если их не видно).

Одежду, которую давно не носите (особенно связанную с неприятными моментами жизни).

Лучше всего пространство под кроватью оставить свободным или использовать для хранения чистого постельного белья и текстиля, которые не несут негативной энергии.

Правильное расположение кровати и порядок в спальне влияют на комфорт, психологическое состояние и даже атмосферу в доме. Простые изменения помогут создать гармоничное и уютное пространство, способствующее хорошему отдыху.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.