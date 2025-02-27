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Кровать в углу — катастрофа для сна и личной жизни: вот что происходит на самом деле

2:20
Недвижимость

Интерьер — это не только вопрос стиля, но и влияние на психологическое состояние и даже энергетику пространства. Расположение мебели, дизайн и даже привычки в хранении вещей могут отражаться на жизни человека.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему важно правильно ставить кровать и стоит ли использовать пространство под ней как склад? Давайте разберёмся.

Почему нельзя ставить кровать в угол?

В идеале кровать должна стоять в центре комнаты, но такое расположение возможно только в просторных квартирах. Чаще всего её ставят изголовьем к стене — это создаёт чувство защищённости и уюта.

Но есть расположение, которого стоит избегать — в углу, на стыке двух стен. Это может привести к тому, что один из партнёров почувствует себя загнанным в угол, что негативно скажется на отношениях.

Также не стоит выбирать прикроватные тумбочки, которые выше уровня подушки — психологи отмечают, что это может создавать ощущение давления и дискомфорта.

Что нельзя хранить под кроватью?

В небольших квартирах пространство под кроватью превращается в ещё один шкаф. Туда убирают одежду, чемоданы, постельное бельё и даже вещи, которыми давно не пользуются.

Однако с точки зрения эзотерики и психологии, это не самая удачная идея. Считается, что под кроватью накапливается энергия, которая проходит через человека во время сна.

Какие вещи особенно нежелательно хранить там?

  • Старые вещи, вызывающие воспоминания (они могут мешать расслаблению и ухудшать качество сна).
  • Чемоданы и коробки с ненужными вещами (создают ощущение загромождения, даже если их не видно).
  • Одежду, которую давно не носите (особенно связанную с неприятными моментами жизни).

Лучше всего пространство под кроватью оставить свободным или использовать для хранения чистого постельного белья и текстиля, которые не несут негативной энергии.

Правильное расположение кровати и порядок в спальне влияют на комфорт, психологическое состояние и даже атмосферу в доме. Простые изменения помогут создать гармоничное и уютное пространство, способствующее хорошему отдыху.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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