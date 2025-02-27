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Бабушкин интерьер снова в тренде — какие вещи из прошлого стоит сохранить

2:12
Недвижимость

Мода на интерьер циклична: ещё вчера старые вещи казались пережитком прошлого, а сегодня дизайнеры буквально охотятся за предметами, которые хранились в бабушкиных кладовках. Что стоит достать из запасов и дать вторую жизнь?

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

1. Ковры — снова на пике популярности

Если раньше ковёр на стене был признаком советского быта, то сегодня тканевые покрытия вернулись в моду. Правда, теперь их чаще используют на полу, создавая уют и дополняя интерьер в духе скандинавского или ретро-стиля. А там, глядишь, и стенки снова украсят этим знакомым элементом!

2. Винтажная мебель — настоящее сокровище

Помните уютные кресла с невысокими спинками и деревянными подлокотниками, которые встречались почти в каждом доме? Они снова актуальны! Достаточно заменить обивку и обновить лак — и стильный предмет мебели займёт достойное место в современной квартире.

3. Хрусталь — символ уюта и достатка

Если вам повезло не отправить на дачу бабушкины бокалы, салатники и конфетницы, доставайте их обратно! Резной хрусталь снова в тренде — он придаёт интерьеру особую атмосферу и элегантность.

4. Стеклоблоки — не баня, а дизайнерский ход

Когда-то стеклоблоки использовали в общественных местах, но теперь этот материал активно возвращается в домашние интерьеры. Их устанавливают в кухнях, санузлах и коридорах, создавая ощущение лёгкости и современного пространства.

5. Дубовый паркет — вечная классика

Если у вас в квартире старый паркет, ни в коем случае не меняйте его на ламинат! Натуральное дерево не только красивее, но и долговечнее, чем любые современные покрытия. Восстановленный паркет придаст интерьеру дорогой и благородный вид.

Мода на советские вещи возвращается, и сегодня они выглядят стильно и современно. Главное — подойти к их использованию с умом: обновить, вписать в интерьер и дать им вторую жизнь!

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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