Ремонт — удовольствие дорогое, а цены на строительные материалы, кажется, никогда не были низкими. Но если подойти к выбору с умом, можно существенно сэкономить и при этом не потерять в качестве. Сегодня разберёмся, как выбрать ламинат так, чтобы он прослужил долгие годы и не потребовал замены раньше времени.
Не стоит тратить деньги на самый дорогой ламинат во всех комнатах. Подберите материал по степени нагрузки:
Один из главных врагов недорогого ламината — стирание декоративного слоя. Особенно это касается покрытий с яркими узорами и контрастными рисунками — они быстро теряют насыщенность.
Какой рисунок лучше выбрать?
Чтобы не переплачивать за напольное покрытие, подбирайте класс по уровню нагрузки и избегайте дешёвых ламинатов с яркими рисунками. Такой подход поможет сэкономить и продлит срок службы покрытия без лишних затрат.
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.