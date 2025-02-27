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Как выбрать ламинат и не потратить лишнего? Простые советы перед покупкой

1:38
Недвижимость

Ремонт — удовольствие дорогое, а цены на строительные материалы, кажется, никогда не были низкими. Но если подойти к выбору с умом, можно существенно сэкономить и при этом не потерять в качестве. Сегодня разберёмся, как выбрать ламинат так, чтобы он прослужил долгие годы и не потребовал замены раньше времени.

Ламинат
Фото: freepik.com by kues1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ламинат

1. Выбирайте класс ламината по нагрузке

Не стоит тратить деньги на самый дорогой ламинат во всех комнатах. Подберите материал по степени нагрузки:

  • Прихожая, кухня — здесь проходимость высокая, поэтому нужен ламинат 33 или 34 класса. Он более устойчив к истиранию.
  • Спальня, кабинет — можно использовать 31 или 32 класс, так как нагрузки на покрытие здесь минимальны. Даже бюджетный вариант прослужит более 10 лет.

2. Правильный рисунок продлит срок службы

Один из главных врагов недорогого ламината — стирание декоративного слоя. Особенно это касается покрытий с яркими узорами и контрастными рисунками — они быстро теряют насыщенность.

Какой рисунок лучше выбрать?

  • Ламинат под дерево — даже при небольшом износе он сохранит эстетичный вид.
  • Натуральные текстуры и мягкие цвета скроют мелкие царапины и потертости.

Чтобы не переплачивать за напольное покрытие, подбирайте класс по уровню нагрузки и избегайте дешёвых ламинатов с яркими рисунками. Такой подход поможет сэкономить и продлит срок службы покрытия без лишних затрат.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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