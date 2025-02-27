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Как спрятать батареи, чтобы интерьер выглядел дорого? 4 стильных варианта

2:10
Недвижимость

Отопительная система — необходимый элемент комфорта, но классические радиаторы редко вписываются в современный дизайн. Оставлять их нетронутыми — значит испортить общее впечатление от ремонта.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Чтобы батареи не привлекали лишнего внимания, существует несколько простых и эффективных способов их маскировки.

1. Декоративные экраны

Самый очевидный способ — установить экран с отверстиями. Он скрывает радиатор, но при этом не мешает теплообмену. Сегодня можно найти варианты из:

  • Дерева (идеально для классических и скандинавских интерьеров),
  • Металла (подходит для лофта и минимализма),
  • Пластика (бюджетное решение, но важно выбирать качественный материал).

2. Покраска в цвет стен

Если не хочется утяжелять пространство экранами, радиатор можно просто выкрасить в цвет стен. Он сольётся с интерьером и станет почти незаметным.

Хотите сделать батарею изюминкой? Тогда окрасьте её в контрастный оттенок — например, в золотой, тёмно-зелёный или графитовый.

3. Тканевые занавески

Этот вариант отлично вписывается в стили прованс, этника, эклектика или классика. Достаточно прикрепить короткую занавеску к подоконнику, и радиатор окажется скрытым.

Преимущества:

  • Ткань смягчает интерьер и делает его уютнее,
  • Простота исполнения — не нужно ничего сверлить или крепить,
  • Можно менять занавески в зависимости от сезона.

4. Обои на батареях

Некоторые решают обклеить радиатор теми же обоями, что и стены. Это спорное, но вполне рабочее решение. Главное — выбирать термостойкий клей, чтобы покрытие не отклеилось со временем.

Этот способ подойдёт для маленьких помещений, где важно, чтобы батарея не привлекала к себе внимания.

Любой из этих способов поможет замаскировать радиаторы и гармонично вписать их в интерьер. Главное — не закрывать теплоотдачу, иначе зимой придётся жертвовать не только стилем, но и комфортом.

Уточнения

Батаре́я (фр. batterie, от battre "бить") — соединение нескольких однотипных приборов, устройств в единую систему или установку для эффективного совместного действия.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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