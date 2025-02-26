Легендарный особняк Глории Пирес и Орландо Мораиса будет преобразован в бутик-отель

Дом знаменитых художников Глории Пирес и Орландо Мораиса в Гоянии ждет грандиозное преображение — его превращают в роскошный бутик-отель.

Фото: Instagram by gpiresoficial Глория Пирес и Орландо Мораис

После выставки Morar Mais Goiânia, запланированной на вторую половину 2025 года, резиденция на улице T-3 в секторе Буэно станет эксклюзивным местом для гостей столицы Гояса.

Объект площадью 5000 квадратных метров разделят на 72 обновленные зоны, оформленные ведущими архитекторами, дизайнерами и ландшафтными специалистами. Темой выставки станет "Pousada e Hotéis", что отразится в сочетании аутентичной атмосферы дома с элементами бразильского дизайна.

После завершения Morar Mais дом превратится в уникальный отель с высоким уровнем сервиса и индивидуальным подходом к гостям. Новый проект обещает сохранить историю здания, придав ему современный облик и особую атмосферу, которой смогут насладиться все, кто посетит Гоянию.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке. Площадь — 8 515 767 км² (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории).



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