Больше не нужно менять подушки: вот как убрать пятна раз и навсегда

Жёлтые пятна на подушках — проблема, с которой сталкиваются многие. Они появляются из-за пота, слюны, остатков косметики и даже сна с влажными волосами. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и создают благоприятную среду для бактерий. Однако есть проверенные методы, которые помогут вернуть подушкам свежесть и белизну.
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем
Почему появляются жёлтые пятна?
Потоотделение. Во время сна кожа выделяет влагу, которая впитывается в подушку, оставляя характерные разводы.
Косметические средства. Кремы, масла и лосьоны для лица могут оставлять следы, которые постепенно накапливаются.
Сон с мокрыми волосами. Избыточная влага проникает в ткань, создавая условия для появления пятен.
Слюноотделение. Даже незначительное количество слюны может со временем оставлять следы на подушке.
Как удалить жёлтые пятна?
1. Стирка в машинке
Смешайте по 10-15 г пищевой соды, уксуса, стирального порошка и средства для мытья посуды.
Положите подушку в барабан, добавьте приготовленный раствор и запустите стирку.
Проведите дополнительное полоскание, чтобы убрать остатки моющих средств.
2. Замачивание перед стиркой
В таз с тёплой водой добавьте ¼ стакана стирального порошка и столько же отбеливателя.
Погрузите подушку в раствор и оставьте на 30 минут.
Тщательно прополощите в холодной воде.
3. Использование перекиси водорода
Смешайте перекись с водой в равных пропорциях.
Нанесите на пятна и оставьте на 15 минут.
Удалите остатки раствора губкой и промойте чистой водой.
Как предотвратить появление пятен?
Используйте защитные чехлы — они легко стираются и защищают подушку от загрязнений.
Меняйте наволочки каждую неделю, чтобы предотвратить накопление пота и косметики.
Убирайте макияж перед сном и не ложитесь спать с мокрыми волосами.
Поддерживайте оптимальную влажность в комнате, чтобы снизить интенсивность потоотделения.
Если соблюдать эти простые правила, ваши подушки останутся свежими и чистыми намного дольше.
Уточнения
Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.