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Больше не нужно менять подушки: вот как убрать пятна раз и навсегда

2:26
Недвижимость

Жёлтые пятна на подушках — проблема, с которой сталкиваются многие. Они появляются из-за пота, слюны, остатков косметики и даже сна с влажными волосами. Эти загрязнения не только портят внешний вид, но и создают благоприятную среду для бактерий. Однако есть проверенные методы, которые помогут вернуть подушкам свежесть и белизну.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему появляются жёлтые пятна?

  • Потоотделение. Во время сна кожа выделяет влагу, которая впитывается в подушку, оставляя характерные разводы.
  • Косметические средства. Кремы, масла и лосьоны для лица могут оставлять следы, которые постепенно накапливаются.
  • Сон с мокрыми волосами. Избыточная влага проникает в ткань, создавая условия для появления пятен.
  • Слюноотделение. Даже незначительное количество слюны может со временем оставлять следы на подушке.

Как удалить жёлтые пятна?

1. Стирка в машинке

  • Смешайте по 10-15 г пищевой соды, уксуса, стирального порошка и средства для мытья посуды.
  • Положите подушку в барабан, добавьте приготовленный раствор и запустите стирку.
  • Проведите дополнительное полоскание, чтобы убрать остатки моющих средств.

2. Замачивание перед стиркой

  • В таз с тёплой водой добавьте &frac14 стакана стирального порошка и столько же отбеливателя.
  • Погрузите подушку в раствор и оставьте на 30 минут.
  • Тщательно прополощите в холодной воде.

3. Использование перекиси водорода

  • Смешайте перекись с водой в равных пропорциях.
  • Нанесите на пятна и оставьте на 15 минут.
  • Удалите остатки раствора губкой и промойте чистой водой.

Как предотвратить появление пятен?

  • Используйте защитные чехлы — они легко стираются и защищают подушку от загрязнений.
  • Меняйте наволочки каждую неделю, чтобы предотвратить накопление пота и косметики.
  • Убирайте макияж перед сном и не ложитесь спать с мокрыми волосами.
  • Поддерживайте оптимальную влажность в комнате, чтобы снизить интенсивность потоотделения.

Если соблюдать эти простые правила, ваши подушки останутся свежими и чистыми намного дольше.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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