Сочетание двух средств, которые есть у каждой хозяйки, поможет удалить гелевые чернила от ручки с одежды.
Уксус нужно нагреть до 50 градусов и нанести на пятно от ручки. Затем желательно постирать вещь в стиральной машине для лучшего эффекта.
Лимонную кислоту необходимо растворить в воде и нанести на пятно. Кстати, метод с лимонной кислотой хорош для удаления пятен от шариковой ручки с шерстяных или хлопчатобумажных тканей.
Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.