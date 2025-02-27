Пятна от ручки исчезнут: уксус и лимонная кислота творят чудеса с одеждой — вот что нужно сделать

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сочетание двух средств, которые есть у каждой хозяйки, поможет удалить гелевые чернила от ручки с одежды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

Как правильно чистить

Уксус нужно нагреть до 50 градусов и нанести на пятно от ручки. Затем желательно постирать вещь в стиральной машине для лучшего эффекта.

Лимонную кислоту необходимо растворить в воде и нанести на пятно. Кстати, метод с лимонной кислотой хорош для удаления пятен от шариковой ручки с шерстяных или хлопчатобумажных тканей.

Как удалить пасту от шариковой ручки с одежды

Алкоголь. Пятна нужно щедро смочить ватным диском и смотреть за следами, оставленными шариковой ручкой. Смесь нашатырного спирта с аптечной перекисью водорода (1:1), разведенная теплой водой из расчета 1 столовая ложка активного вещества на стакан жидкости. Этот состав особенно хорош для удаления чернильных разводов с белой одежды.

Уточнения

Пятно — место или область, выделяющиеся по цвету от остальной поверхности, либо запачканное, измазанное чем-нибудь место.



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