Для освещения кухни следует выбирать светильники, которые дают нейтральный белый или теплый свет.
Дешевые люминесцентные лампы не подходят для кухни. Чаще всего они сияют ярким, но безжизненным голубоватым светом. Такое освещение вызывает подсознательное чувство тревоги и портит внешний вид пищи.
Рекомендуется размещать осветители на расстоянии 0,3 метра между ними с расстоянием 0,2 метра от стен. В маленькой и узкой кухне оптимально разместить осветительные приборы в одну линию. В более просторном помещении — в две, а то и в три линии.
Есть возможность группировать светильники в центре и над локальными участками.
В рабочей зоне лучше установить самые яркие лампы. Нейтральный и холодный (белый) свет улучшает работоспособность, а теплый (желтоватый) свет способствует расслаблению.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.