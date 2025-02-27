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Секрет идеального освещения: как заставить кухню сиять уютом и теплом

1:09
Недвижимость

Для освещения кухни следует выбирать светильники, которые дают нейтральный белый или теплый свет.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Какое освещение выбрать

Дешевые люминесцентные лампы не подходят для кухни. Чаще всего они сияют ярким, но безжизненным голубоватым светом. Такое освещение вызывает подсознательное чувство тревоги и портит внешний вид пищи.

Как правильно сделать освещение на кухне

Рекомендуется размещать осветители на расстоянии 0,3 метра между ними с расстоянием 0,2 метра от стен. В маленькой и узкой кухне оптимально разместить осветительные приборы в одну линию. В более просторном помещении — в две, а то и в три линии.

Есть возможность группировать светильники в центре и над локальными участками.

Какой свет лучше всего подойдет для рабочей зоны кухни

В рабочей зоне лучше установить самые яркие лампы. Нейтральный и холодный (белый) свет улучшает работоспособность, а теплый (желтоватый) свет способствует расслаблению.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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