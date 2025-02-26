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Прощание с микроволновкой: эксперты рассказали, какой прибор ее заменит

2:02
Недвижимость

Пришло время обновить кухонное оборудование и заменить старую микроволновую печь на новую, более современную модель. Эксперты уверены, что появился аппарат, который может положить конец многолетнему доминированию микроволновок на кухне.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Микроволновая печь стала символом современного кулинарного пространства. Она быстро завоевала популярность благодаря своей способности эффективно разогревать еду и, со временем, превратилась в неотъемлемую часть быта, используемую для подготовки ингредиентов и подогрева молока к утреннему кофе. Однако в настоящее время подходы к быстрым методам разморозки и приготовления пищи меняются. Одна эра уходит, открывая пространство для новых технологий, которые становятся альтернативой устаревшим. Несмотря на то что изменения могут быть незаметны невооружённым взглядом, специалисты уверены, что новое устройство существенно изменит способы готовки на кухне.

Конвекционная или вентилируемая духовка станет настоящей кулинарной революцией будущего. Эта модель оборудована внутренней системой вентиляции и уникальным дизайном, что позволяет горячему воздуху равномерно циркулировать по всему объему духовки, обеспечивая однородное прогревание и значительно ускоряя процесс выпечки.

Одним из главных достоинств конвекционных печей является то, что еда прогревается равномерно, независимо от её расположения внутри. Это открывает возможность готовить те же самые блюда, что и в традиционных духовках, но с меньшими временными затратами и экономией электроэнергии.

Также стоит отметить, что конвекционную печь можно использовать и в более традиционном режиме: вентилятор можно отключить, чтобы избежать перемещения воздуха при приготовлении блюд, таких как торты. Просто выложите тесто на противень, как вы это делали раньше, и получите идеальную выпечку без лишних усилий.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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