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Дешевое средство от комаров, для которого нужны только лимон и лавровый лист

1:37
Недвижимость

Существует множество простых домашних методов, и, пробуя их, невольно задаёшься вопросом: почему не применял их ранее? Один из таких простых способов избавиться от комаров наполнит ваше помещение приятным ароматом и заставит насекомых стремительно покинуть его, сообщает THC Arborist.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Комнатный лимон

Для этого потребуется всего два ингредиента из вашей кухни — лимон и лавровый лист, которые вместе образуют потрясающий тандем с удивительными особенностями. Лимонный аромат служит великолепным природным средством для поднятия настроения. Он богат витамином С и славится своими противовоспалительными качествами. Лавровый лист, в свою очередь, является важным компонентом на кухне каждой хозяйки и также применим как натуральное средство против вредителей. Листья лавра содержат такие вещества, как цинеол и эвгенол, которые эффективно отпугивают моль, комаров и другие ненужные насекомые из наших домов.

Этот метод настолько прост, что даже легче, чем готовка кофе: вам нужно всего лишь добавить несколько сухих лавровых листьев в половину лимона. В результате вы получите свежее, пряное и удивительно приятное облако аромата. После этого просто разместите вашу "ароматическую бомбочку" в комнате, из которой вы хотите прогнать комаров. Кроме того, лавровый лист обладает ещё одной полезной функцией: если положить несколько листьев в старую обувь на ночь, они помогут избавиться от неприятных запахов.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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