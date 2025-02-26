Дешевое средство от комаров, для которого нужны только лимон и лавровый лист

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Существует множество простых домашних методов, и, пробуя их, невольно задаёшься вопросом: почему не применял их ранее? Один из таких простых способов избавиться от комаров наполнит ваше помещение приятным ароматом и заставит насекомых стремительно покинуть его, сообщает THC Arborist.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Комнатный лимон

Для этого потребуется всего два ингредиента из вашей кухни — лимон и лавровый лист, которые вместе образуют потрясающий тандем с удивительными особенностями. Лимонный аромат служит великолепным природным средством для поднятия настроения. Он богат витамином С и славится своими противовоспалительными качествами. Лавровый лист, в свою очередь, является важным компонентом на кухне каждой хозяйки и также применим как натуральное средство против вредителей. Листья лавра содержат такие вещества, как цинеол и эвгенол, которые эффективно отпугивают моль, комаров и другие ненужные насекомые из наших домов.

Этот метод настолько прост, что даже легче, чем готовка кофе: вам нужно всего лишь добавить несколько сухих лавровых листьев в половину лимона. В результате вы получите свежее, пряное и удивительно приятное облако аромата. После этого просто разместите вашу "ароматическую бомбочку" в комнате, из которой вы хотите прогнать комаров. Кроме того, лавровый лист обладает ещё одной полезной функцией: если положить несколько листьев в старую обувь на ночь, они помогут избавиться от неприятных запахов.

Уточнения

Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.