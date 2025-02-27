Бесплатное жилье для родителей: как новая инициатива может изменить рынок недвижимости

В ряде регионов России активно обсуждается идея предоставления социального жилья семьям, решившимся на рождение ребенка. Мордовия стала первым регионом, где запустили такую программу. Следом заинтересованность выразили власти Бурятии, а в Ульяновской области началось изучение этой инициативы. Также предложение о софинансировании подобных программ уже поступило в Совет Федерации от Калмыкии.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что уровень рождаемости в стране недостаточен. Согласно его поручению, к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 против 1,41 в 2023 году. Вопрос повышения демографических показателей стал одним из KPI для глав регионов.
В начале 2025 года глава Мордовии Антон Здунов объявил, что семьи, в которых родится ребенок в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года, смогут получить жилье в аренду с последующим правом выкупа. Программа направлена на исправление демографической ситуации: за последние 10 лет население республики сократилось на 50 тысяч человек. Бурятия поддержала инициативу, но отметила, что пока сложно оценить ее долгосрочные последствия.
Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков подчеркнул, что меры поддержки семей с детьми становятся необходимостью для многих регионов: "Каждый субъект вводит свои механизмы, но их эффективность покажет только время". В Ульяновской области уже действует программа компенсации аренды для молодых семей при рождении ребенка.
В Калмыкии ситуация с рождаемостью ухудшается: за 2024 год показатели снизились на 11,5%. Основная проблема — уменьшение числа рождений среди молодежи 20-29 лет. По мнению жителей региона, ключевыми причинами остаются нехватка собственного жилья и низкие доходы.
Строительные компании и власти говорят о необходимости частичного или полного федерального финансирования. Так, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев отметил, что программа потребует серьезных затрат: "Для многих регионов без финансовой поддержки это станет непосильной нагрузкой". Калмыкия уже предложила механизм софинансирования строительства социального жилья для семей с детьми.
Однако эксперты уверены: если программу удастся реализовать, это окажет положительное влияние не только на демографию, но и на строительный сектор.
"Через два года можно будет оценить первые результаты. Если эффект окажется значительным, другие регионы могут последовать примеру". — подчеркнул Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов
Компания "СК10" подсчитала, что даже при ограниченном количестве участников (например, 1000 семей в год) потребуется не менее 6,8-7 млрд рублей ежегодно. Коммерческий директор "КС-девелопмент" Дмитрий Костин сомневается, что у регионов есть такие ресурсы.
Социа́льное жильё (англ. social housing) — способ обеспечения жильём граждан, которые не имеют достаточно средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.