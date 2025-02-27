Бесплатное жилье для родителей: как новая инициатива может изменить рынок недвижимости

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Новая инициатива: жилье молодым семьям

В ряде регионов России активно обсуждается идея предоставления социального жилья семьям, решившимся на рождение ребенка. Мордовия стала первым регионом, где запустили такую программу. Следом заинтересованность выразили власти Бурятии, а в Ульяновской области началось изучение этой инициативы. Также предложение о софинансировании подобных программ уже поступило в Совет Федерации от Калмыкии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Семья с детьми и собакой в новой квартире

Демографический вызов и KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что уровень рождаемости в стране недостаточен. Согласно его поручению, к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 против 1,41 в 2023 году. Вопрос повышения демографических показателей стал одним из KPI для глав регионов.

В начале 2025 года глава Мордовии Антон Здунов объявил, что семьи, в которых родится ребенок в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года, смогут получить жилье в аренду с последующим правом выкупа. Программа направлена на исправление демографической ситуации: за последние 10 лет население республики сократилось на 50 тысяч человек. Бурятия поддержала инициативу, но отметила, что пока сложно оценить ее долгосрочные последствия.

Региональные реалии: проблемы и перспективы

Министр социального развития Ульяновской области Дмитрий Батраков подчеркнул, что меры поддержки семей с детьми становятся необходимостью для многих регионов: "Каждый субъект вводит свои механизмы, но их эффективность покажет только время". В Ульяновской области уже действует программа компенсации аренды для молодых семей при рождении ребенка.

В Калмыкии ситуация с рождаемостью ухудшается: за 2024 год показатели снизились на 11,5%. Основная проблема — уменьшение числа рождений среди молодежи 20-29 лет. По мнению жителей региона, ключевыми причинами остаются нехватка собственного жилья и низкие доходы.

Влияние на строительную отрасль

Строительные компании и власти говорят о необходимости частичного или полного федерального финансирования. Так, спикер Заксобрания Севастополя Владимир Немцев отметил, что программа потребует серьезных затрат: "Для многих регионов без финансовой поддержки это станет непосильной нагрузкой". Калмыкия уже предложила механизм софинансирования строительства социального жилья для семей с детьми.

Однако эксперты уверены: если программу удастся реализовать, это окажет положительное влияние не только на демографию, но и на строительный сектор.

"Через два года можно будет оценить первые результаты. Если эффект окажется значительным, другие регионы могут последовать примеру". — подчеркнул Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов

Компания "СК10" подсчитала, что даже при ограниченном количестве участников (например, 1000 семей в год) потребуется не менее 6,8-7 млрд рублей ежегодно. Коммерческий директор "КС-девелопмент" Дмитрий Костин сомневается, что у регионов есть такие ресурсы.

Уточнения

Социа́льное жильё (англ. social housing) — способ обеспечения жильём граждан, которые не имеют достаточно средств для приобретения или аренды жилья по рыночным ценам.



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