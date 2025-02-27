Как инвесторы повлияли на рынок аренды – причины роста цен на аренды однокомнатных квартир и студий

С февраля 2024 года аренда студий и однокомнатных квартир до 32 кв. м в России подорожала в среднем на 30,8%, достигнув 23 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование федерального портала "Мир квартир".
"За год небольшие квартиры стали дороже на 30,8% и теперь стоят 23 006 рублей в месяц. Рост аренды зафиксирован во всех 70 крупнейших городах России", — отмечается в исследовании.
Наибольший скачок цен произошел в:
В Москве аренда студий и небольших однушек выросла на 26,4%, до 53 684 рублей в месяц. В Подмосковье — на 32,3%, до 33 380 рублей, в Санкт-Петербурге — на 17,6%, до 32 415 рублей.
Некоторые города показали умеренное увеличение ставок:
Эксперты объясняют ситуацию увеличением числа квартир, выставленных в аренду. За год объем предложения вырос на 75%. По словам Павла Луценко, генерального директора портала "Мир квартир", владельцы жилья, приобретенного в новостройках с инвестиционными целями, вынуждены сдавать его, так как продать по желаемой цене стало сложно из-за недоступности ипотеки.
"Аренда подорожала, поэтому сдавать жилье стало выгоднее. Мы ожидаем, что рост цен продолжится, но не такими резкими темпами — основной скачок уже произошел", — отметил эксперт.
Рост ставок аренды продолжится, но более плавными темпами, поскольку основной скачок уже произошел.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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