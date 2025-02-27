Как инвесторы повлияли на рынок аренды – причины роста цен на аренды однокомнатных квартир и студий

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С февраля 2024 года аренда студий и однокомнатных квартир до 32 кв. м в России подорожала в среднем на 30,8%, достигнув 23 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствует исследование федерального портала "Мир квартир".

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Где цены выросли сильнее всего

"За год небольшие квартиры стали дороже на 30,8% и теперь стоят 23 006 рублей в месяц. Рост аренды зафиксирован во всех 70 крупнейших городах России", — отмечается в исследовании.

Наибольший скачок цен произошел в:

Чите (+86,4%)

Твери (+75,4%)

Новокузнецке (+71,6%)

Курске (+64,1%)

Череповце (+62,4%)

Оренбурге (+60%)

Саранске (+56,8%)

Туле (+55,4%)

Владикавказе (+55%)

Тольятти (+53,8%)

В Москве аренда студий и небольших однушек выросла на 26,4%, до 53 684 рублей в месяц. В Подмосковье — на 32,3%, до 33 380 рублей, в Санкт-Петербурге — на 17,6%, до 32 415 рублей.

Где рост был минимальным

Некоторые города показали умеренное увеличение ставок:

Чебоксары (+5,9%)

Владивосток (+6,8%)

Белгород (+8%)

Тюмень (+8,3%)

Краснодар (+9,8%)

Новосибирск (+10%)

Сочи (+10,9%)

Мурманск (+10,9%)

Томск (+11,9%)

Сургут (+15,1%)

Причины роста

Эксперты объясняют ситуацию увеличением числа квартир, выставленных в аренду. За год объем предложения вырос на 75%. По словам Павла Луценко, генерального директора портала "Мир квартир", владельцы жилья, приобретенного в новостройках с инвестиционными целями, вынуждены сдавать его, так как продать по желаемой цене стало сложно из-за недоступности ипотеки.

"Аренда подорожала, поэтому сдавать жилье стало выгоднее. Мы ожидаем, что рост цен продолжится, но не такими резкими темпами — основной скачок уже произошел", — отметил эксперт.

Рост ставок аренды продолжится, но более плавными темпами, поскольку основной скачок уже произошел.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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