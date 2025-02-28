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На кухне больше не будет пахнуть луком! Вот секретный способ, о котором мало кто знает

1:11
Недвижимость

Большинство вкусных блюд начинаются с обжаривания мелко нарезанного лука. Это значит, что уже через несколько минут вся квартира наполнится запахом лука, который многим не нравится. Обычно мы делаем это по привычке: бросаем лук в горячее масло и продолжаем готовить остальное блюдо.

Лук
Фото: Freepik by stockking
Лук

Но есть простой способ избежать неприятных запахов, уверяет венгерское издание Kertesrecept.

Секрет шеф-повара: пищевая сода и сахар!

Один из советов шеф-повара Гордона Рамзи — добавлять в лук во время обжаривания немного пищевой соды и сахара. Этот метод не только уменьшает запахи, но и:

  • делает лук более мягким;
  • придаёт пище более нежную и сочную текстуру;
  • облегчает переваривание лука.

Пищевая сода вступает в химическую реакцию с серосодержащими соединениями в луке, делая запах менее интенсивным. Она также помогает загустить лук, что делает его идеальным дополнением к рагу и другим сочным блюдам!


Попробуйте этот простой трюк при обжаривании лука и наслаждайтесь приготовлением блюд без запахов!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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