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Забудьте про очиститель для стекол: это средство навсегда избавит телевизор от пыли и разводов

3:03
Недвижимость

Даже если вы регулярно протираете экран телевизора, на нём всё равно могут появляться пыль и разводы. Многие используют для удаления пятен очиститель для стёкол, но это не лучший выбор, так как он может повредить экран.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

Мы нашли простой способ сохранить экран телевизора чистым на несколько дней. Как же очистить экран от пыли и разводов?

Телевизор — одно из самых используемых устройств в наших домах. Пыль оседает на нём из-за статического притяжения, а отпечатки пальцев и пятна на экране — обычное дело. Это не только портит внешний вид устройства, но и влияет на качество изображения.

Венгерское издание Kertesrecept рассказывает, как эффективно очистить экран телевизора, учитывая чувствительность этой поверхности и необходимость использования специальных средств.

Средство для мытья стёкол? Нет, только не это!

На экране телевизора может скапливаться различная грязь, так как он притягивает к себе всё, что находится в воздухе во время работы. На нём легко появляются отпечатки пальцев, пятна и даже царапины, если не ухаживать за ним должным образом.

Многие пытаются решить эту проблему с помощью средства для мытья стёкол, но это может иметь негативные последствия, так как экран легко повредить. Поверхность экрана отличается от обычного стекла, и для него нужно использовать специальные средства.

Использование средства для чистки стёкол, которое может содержать ацетон или аммиак, может повредить антибликовое покрытие и оставить царапины на экране.

Вот почему стоит использовать лавровый лист и лимон — полезные домашние средства.

Жидкость для мытья стёкол не гарантирует полного удаления разводов. Наоборот, она может оставить полосы и пятна на экране, которые будет сложно удалить.

Как и чем очистить экран?

При очистке экрана телевизора важно не только выбрать правильное средство, но и правильно его использовать. Лучше отказаться от губок, бумажных полотенец и других грубых материалов и использовать мягкую хлопчатобумажную ткань.

Мягкая ткань и дистиллированная вода — эффективное средство для тщательной и безопасной очистки экрана. Дистиллированная вода не содержит минералов и других примесей и не оставляет разводов на поверхности экрана.

Регулярная очистка экрана от пыли и протирание его дистиллированной водой хотя бы раз в неделю поможет сохранить экран в идеальном состоянии без разводов, пыли и отпечатков пальцев.

После удаления пыли смочите ткань дистиллированной водой, отожмите её, чтобы она была слегка влажной, и аккуратно протрите экран круговыми движениями.

Помните, что чистить экран телевизора можно только при выключенном устройстве! Это поможет сохранить экран чистым и свободным от пыли на долгое время.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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