Как из 5 квадратов сделать кухню мечты: секреты экономного дизайна

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В этой "хрущевке" кухня размером с прихожую преобразилась в шедевр дизайна: пространство с минимализмом и максимальной функциональностью. Пятиметровая кухня стала примером того, как можно использовать каждую деталь с умом.

Фото: https://www.freepik.com Кухня

Место для всего необходимого Уместились не только плита и холодильник, но и стиральная машина, духовка, посудомойка. Всё это благодаря грамотному размещению техники и мебели. Например, классический подоконник заменили на столешницу с мини-мойкой. Свет из окна заливает рабочую зону, а необычный вырез в столешнице сохраняет доступ к радиатору и шкафам, что позволяет избежать перегрева и обеспечить циркуляцию тепла.

Рабочая зона, объединившая плиту и мойку, экономит место и делает процесс готовки более удобным. Над плитой компактный шкафчик для специй, а под столешницей — угловая тумба с выдвижными системами хранения. Место для мусорного ведра и других мелочей также предусмотрено.

Элементы компактности Узкая столешница вдоль стены, напоминающая барную стойку, была сделана не только для хранения, но и для разделки продуктов. Конечно, для удобства требуются привычка и минимализм, но именно такие решения позволяют использовать пространство на 100%.

Особое внимание уделено многофункциональному шкафу, который скрывает стиральную машину, духовой шкаф и посудомойку. Рядом с ним втиснут холодильник, а полки обеспечивают место для посуды и сыпучих продуктов.

Практичные детали Вместо традиционного обеденного стола здесь используется откидная панель. Также кухню не перегрузили лишними деталями: белый цвет стен и фасадов расширяет пространство, а фартук под "кирпич" добавляет немного брутальности. Газовый счетчик спрятан в шкафу, а розетки размещены так, чтобы провода не мешали движению.

Подытожим Маленькая кухня — это не проблема, а вызов для творчества! Пример из этой "хрущевки" подтверждает, что с грамотным подходом даже в ограниченном пространстве можно создать стильную и функциональную кухню.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile - движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.



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