Эмоции в интерьере: 7 цветов, которые могут сделать ваш дом неуютным

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цвет в интерьере играет огромную роль, влияя на наше настроение. Некоторые оттенки, хотя и красивы на первый взгляд, могут создавать мрачную атмосферу в помещении. Психология цвета в дизайне интерьера подсказывает, какие цвета стоит избегать, чтобы избежать негативных эмоций.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Нежно-голубой

Этот оттенок синего может сделать комнату холодной и отчужденной, вызывая чувства грусти. Однако, при правильном сочетании с более теплыми оттенками, синий способен создавать уют и спокойствие.

Этот оттенок синего может сделать комнату холодной и отчужденной, вызывая чувства грусти. Однако, при правильном сочетании с более теплыми оттенками, синий способен создавать уют и спокойствие. Шартрезно-зеленый

Яркий шартрез может быть слишком агрессивным и создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого, которые добавят радости и теплоты в пространство.

Яркий шартрез может быть слишком агрессивным и создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого, которые добавят радости и теплоты в пространство. Шиферно-серый

Серый часто ассоциируется с унынием и скукой. Тёмные серые оттенки могут даже вызвать депрессию, в то время как более теплые серые тона придают уют и нежность.

Серый часто ассоциируется с унынием и скукой. Тёмные серые оттенки могут даже вызвать депрессию, в то время как более теплые серые тона придают уют и нежность. Грязно-коричневый

Этот цвет часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Но если использовать более теплые коричневые оттенки, например, коричный или мокко, они могут создать спокойную и комфортную атмосферу.

Этот цвет часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Но если использовать более теплые коричневые оттенки, например, коричный или мокко, они могут создать спокойную и комфортную атмосферу. Фисташково-зеленый

Без ярких акцентов и тепла фисташковый может казаться унылым. В сочетании с яркими и теплыми цветами он превращается в гармоничный и сбалансированный оттенок.

Без ярких акцентов и тепла фисташковый может казаться унылым. В сочетании с яркими и теплыми цветами он превращается в гармоничный и сбалансированный оттенок. Настоящий черный

Черный цвет часто ассоциируется с мраком и трауром, что может создавать подавляющую атмосферу. Но если сбалансировать черный с элементами дерева или яркими акцентами, он может привнести элегантность и стиль.

Черный цвет часто ассоциируется с мраком и трауром, что может создавать подавляющую атмосферу. Но если сбалансировать черный с элементами дерева или яркими акцентами, он может привнести элегантность и стиль. Ярко-белый

Чисто белый цвет, несмотря на свою универсальность, может создавать холодную атмосферу. Лучше выбрать теплые оттенки белого, такие как кремовый, чтобы пространство стало более уютным и гостеприимным.

Чтобы избежать мрачных оттенков, дизайнеры рекомендуют комбинировать цвета с теплыми акцентами или использовать их в умеренных количествах.

С помощью правильных сочетаний и текстур даже самые сложные цвета могут создать гармоничное и радостное пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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