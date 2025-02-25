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Эмоции в интерьере: 7 цветов, которые могут сделать ваш дом неуютным

2:19
Недвижимость

Цвет в интерьере играет огромную роль, влияя на наше настроение. Некоторые оттенки, хотя и красивы на первый взгляд, могут создавать мрачную атмосферу в помещении. Психология цвета в дизайне интерьера подсказывает, какие цвета стоит избегать, чтобы избежать негативных эмоций.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер
  • Нежно-голубой
    Этот оттенок синего может сделать комнату холодной и отчужденной, вызывая чувства грусти. Однако, при правильном сочетании с более теплыми оттенками, синий способен создавать уют и спокойствие.
  • Шартрезно-зеленый
    Яркий шартрез может быть слишком агрессивным и создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого, которые добавят радости и теплоты в пространство.
  • Шиферно-серый
    Серый часто ассоциируется с унынием и скукой. Тёмные серые оттенки могут даже вызвать депрессию, в то время как более теплые серые тона придают уют и нежность.
  • Грязно-коричневый
    Этот цвет часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Но если использовать более теплые коричневые оттенки, например, коричный или мокко, они могут создать спокойную и комфортную атмосферу.
  • Фисташково-зеленый
    Без ярких акцентов и тепла фисташковый может казаться унылым. В сочетании с яркими и теплыми цветами он превращается в гармоничный и сбалансированный оттенок.
  • Настоящий черный
    Черный цвет часто ассоциируется с мраком и трауром, что может создавать подавляющую атмосферу. Но если сбалансировать черный с элементами дерева или яркими акцентами, он может привнести элегантность и стиль.
  • Ярко-белый
    Чисто белый цвет, несмотря на свою универсальность, может создавать холодную атмосферу. Лучше выбрать теплые оттенки белого, такие как кремовый, чтобы пространство стало более уютным и гостеприимным.

Чтобы избежать мрачных оттенков, дизайнеры рекомендуют комбинировать цвета с теплыми акцентами или использовать их в умеренных количествах.

С помощью правильных сочетаний и текстур даже самые сложные цвета могут создать гармоничное и радостное пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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