Теряете скорость интернета? Возможно, виноваты эти два кухонных прибора

2:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если интернет в вашем доме не работает со скоростью, которую вы хотите, тогда, возможно, не виноват маршрутизатор, но некоторые бытовые приборы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Микроволновая печь

Может быть это звучит невероятно, но это научный факт — микроволновая печь может влиять на сигнал Wi-Fi. Причина проста — обе технологии работают с аналогичной частотой. Wi-Fi работает на частоте 2.412 Ггц до 2.472 Ггц и микроволновая печь на частоте 2.450 Ггц.

При включении микроволновой печи, может наблюдаться значительное падение скорости интернета. Тесты показывают, что скорость загрузки может быть снижена до 85%, а в худших случаях сигнал Wi-Fi может временно прекратиться полностью.

Решение не является сложным. Попробуйте разместить роутер подальше от микроволновой печи — в другой комнате. Вы также можете поэкспериментировать с каналами, некоторые частоты могут быть менее восприимчивы к помехам. Попробуйте использовать сеть Wi-Fi 5 Ггц, которая не зависит от микроволновой печи.

Холодильник

Другое устройство, которое влияет на производительность Wi-Fi, — это современные холодильники. Это происходит потому, что металл может отражать или блокировать радиоволны, а это означает, что при установке маршрутизатора возле холодильника сигнал Wi-Fi может быть слабым или нестабильным.

Но даже в этом случае есть простое решение. Разместите маршрутизатор на открытом пространстве — на высоте для лучшего покрытия. Если кухня большая, а сигнал слабеет, подумайте о том, чтобы купить усилитель сигнала.

Микроволновые печи и холодильники не единственные препятствия для стабильного подключения Wi-Fi. Есть много других материалов и устройств, которые могут ослабить сигнал. Например, большие зеркала, стиральные машины и сушилки, толстые стены из бетона или кирпича могут создавать мертвые зоны без сигнала или плохой прием.

Уточнения

Маршрутиза́тор ро́утер (транслит. от англ. router), также ра́утер (от англ. router /ˈɹu:tə(ɹ)/ или /ˈɹaʊtəɹ/, /ˈɹaʊtɚ/) — специализированное устройство, которое пересылает пакеты между различными сегментами сети на основе правил и таблиц маршрутизации.



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