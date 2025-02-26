Как избавиться от неприятного запаха одежды без стирки? Методы, которые станут открытием

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для одежды используйте пульверизатор, чтобы опрыскать каждую область с запахом уксусом, перекисью водорода или изопропиловым спиртом. После этого просушите одежду. В результате неприятный запах должен исчезнуть.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стиральная машина

Также можно развести в воде нашатырный спирт и немного жидкого хозяйственного мыла. Перемешайте и аккуратно вотрите в одежду. Поместите продукт в герметичный пакет и оставьте на 5-6 часов. Затем снимите и протрите чистой губкой или тряпкой.

Как освежить джинсы без стирки

Возьмите джинсы, заверните их в пакет и положите в морозилку минимум на 2 часа. Мороз поможет убить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Если вы оставите брюки в морозильной камере на ночь, обязательно выньте их утром и повесьте на улицу, чтобы проветрить и согреться.

Как убрать запах пота с зимней куртки без стирки

Смешайте водку с водой в пропорции 6:1. Налейте жидкость в пульверизатор и нанесите ее на воротник и область подмышек. Водочный раствор не только устранит запах и пятна пота, но и поможет обезвредить бактерии.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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