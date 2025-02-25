Испытано в космосе: у Германии появилась солнечная панель будущего

3:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Революционная технология солнечных панелей, прошедшая испытания в космическом пространстве, ознаменовала собой амбициозный скачок Германии, долгое время являвшейся ведущей страной в сфере возобновляемых источников энергии. Эта инновация, использующая солнечные элементы с тройным переходом металлической обмотки (MWT), имеет потенциал серьезно трансформировать подход к использованию солнечной энергии как на нашей планете, так и за её пределами.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

Эти современные солнечные элементы, отличающиеся высокой надежностью и эффективностью, способны справляться с экстремальными условиями космоса, что делает их значительно более прогрессивными по сравнению с традиционными солнечными панелями. Благодаря своей производительности в космосе, они могут установить новый стандарт для солнечной энергетики на Земле, способствуя увеличению производства энергии и снижению зависимости от ископаемого топлива. Последняя разработка из Германии может раскрыть секрет максимального использования солнечного ресурса.

Эффективность космических солнечных элементов варьируется от 28% до 32%, благодаря применению новейших технологий тройного и четверного перехода, основанных на слоях III-V, сформированных на германиевой подложке. Все эти солнечные элементы извлекают пользу из многолетнего опыта, накопленного в космической отрасли.

Для наноспутников группа ученых из Германии разработала компактный эксперимент с солнечными элементами. Согласно информации журнала PV Magazine, этот эксперимент позволил протестировать образцы новых многопереходных солнечных элементов, разработанных компанией Azur Space, включая уникальные трехпереходные элементы с металлической обмоткой. Это выдающееся достижение отличается от традиционных решений, основанных на однослойных кремниевых элементах, которые способны улавливать лишь ограниченную часть солнечного света.

В рамках передовых исследований панели были протестированы в условиях космоса, что подтвердило их устойчивость к самым жестким испытаниям. Успех этих тестов повышает вероятность, что их вскоре начнут применять для питания будущих миссий на Марс, а также для спутников и космических станций. Представьте, насколько полезными могут оказаться эти элементы на крышах зданий и солнечных фермах Земли, если они способны выдерживать условия космоса.

Это открытие имеет значительные последствия не только для космических исследований. Инновационные солнечные элементы из Германии способны существенно снизить стоимость солнечной энергии, увеличивая её доступность и привлекательность для массового потребления. Для получения значительных объемов электроэнергии с помощью традиционных панелей обычно требуются обширные площади земельных участков или кровель. Однако новые элементы идеально подходят для городских условий и мест с высоким спросом на электроэнергию, поскольку они могут генерировать такое же количество энергии на значительно меньшей площади.

Уточнения

Со́лнечная батаре́я или солнечная фотоэлектрическая панель — объединение фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных коллекторов, производящих нагрев материала-теплоносителя.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.