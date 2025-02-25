Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испытано в космосе: у Германии появилась солнечная панель будущего
Бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с повзрослевшей дочерью
Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии
Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают
Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 тысяч рублей
Тонкости домашнего маникюра: секреты правильного подпиливания ногтей
Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза
Фиолетовое чудо вместо газона: секрет, который избавит от стрижки навсегда — вам нужно лишь посадить это
Как правильно снять клеща у собаки? Ошибки, которые допускают даже опытные хозяева

Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ

1:22
Недвижимость

Мошенники активно обманывают граждан России в области жилищно-коммунальных услуг, распространяя фальшивые квитанции на оплату этих услуг по почтовым ящикам, приглашая людей в домовые чаты и выдавая себя за работников коммунальных служб, информирует Минстрой России в своём Telegram-канале.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

В министерстве напомнили, что квитанции на оплату поступают в определённое время, и большинство из них приходит в период с 1 по 5 число каждого месяца. Поэтому важно обратить внимание на изменения: если квитанция пришла раньше или позже обычного, это должно насторожить. В таких ситуациях рекомендуется воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги Дом" или зайти на портал ГИС ЖКХ для проверки реквизитов в квитанции, а также обсудить ситуацию с соседями.

Кроме того, жители иногда сталкиваются с объявлениями о вступлении в домовые чаты, размещёнными в подъездах и на информационных стендах. Попытка перейти по QR-коду может привести к утере доступа к аккаунту в мессенджерах. В Минстрое советуют пользоваться официальными чатами, общаться с соседями, проверять ссылки перед переходом и обязательно убедиться, что в приглашении указан адрес дома, так как мошенники часто рассылают приглашения без конкретики.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Здоровье
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию
Наука и техника
Очень мощный источник энергии: Казахстан строит атомную электростанцию Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Советские велосипеды: ТОП-6 моделей, о которых мечтали все дети СССР Дмитрий Плотников Секрет гастрономического рая на колёсах: что подают пассажирам самого роскошного поезда Индии Игорь Буккер Курская область: честный рассказ от спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
В египетской гробнице археологи обнаружили мумию с двумя золотыми языками
Последние материалы
Испытано в космосе: у Германии появилась солнечная панель будущего
Бывший муж Полины Гагариной опубликовал редкое фото с повзрослевшей дочерью
Смерть на концерте Ваенги: зрительница задохнулась от нехватки воздуха — подробности трагедии
Как очистить печень после алкоголя: простые шаги, которые реально работают
Из Тюмени можно улететь на Шри-Ланку за 9 тысяч рублей
Тонкости домашнего маникюра: секреты правильного подпиливания ногтей
Выбрасываете кожуру? Тогда вы не знаете, где находится главная польза
Фиолетовое чудо вместо газона: секрет, который избавит от стрижки навсегда — вам нужно лишь посадить это
Как правильно снять клеща у собаки? Ошибки, которые допускают даже опытные хозяева
Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.