Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенники активно обманывают граждан России в области жилищно-коммунальных услуг, распространяя фальшивые квитанции на оплату этих услуг по почтовым ящикам, приглашая людей в домовые чаты и выдавая себя за работников коммунальных служб, информирует Минстрой России в своём Telegram-канале.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В министерстве напомнили, что квитанции на оплату поступают в определённое время, и большинство из них приходит в период с 1 по 5 число каждого месяца. Поэтому важно обратить внимание на изменения: если квитанция пришла раньше или позже обычного, это должно насторожить. В таких ситуациях рекомендуется воспользоваться мобильным приложением "Госуслуги Дом" или зайти на портал ГИС ЖКХ для проверки реквизитов в квитанции, а также обсудить ситуацию с соседями.

Кроме того, жители иногда сталкиваются с объявлениями о вступлении в домовые чаты, размещёнными в подъездах и на информационных стендах. Попытка перейти по QR-коду может привести к утере доступа к аккаунту в мессенджерах. В Минстрое советуют пользоваться официальными чатами, общаться с соседями, проверять ссылки перед переходом и обязательно убедиться, что в приглашении указан адрес дома, так как мошенники часто рассылают приглашения без конкретики.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





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